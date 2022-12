Het ene strooigoed is het andere niet: dít sintsnoepgoed is het meest verantwoord

‘Eens per jaar wat snoepgoed van Sinterklaas moet kunnen, maar wel met mate’, is het wijze advies van het Voedingscentrum. Als je wel lekker wilt snoepen, maar zo min mogelijk calorieën binnen wilt krijgen, kies dan voor luchtig strooigoed zoals taaitaai, pepernoten (de brokken) of schuimpjes.

Kleine bakjes

Een gouden tip van het Voedingscentrum: hou de porties klein. Als het snoepgoed in kleine bakjes zit, wordt er minder van gegeten. En hoe meer schaaltjes met snoep er op tafel staan, hoe meer je ervan pakt. Zet dus niet te veel verschillende soorten snoepgoed op tafel, maar hou het bij maximaal twee soorten.

Caloriebommetjes

Wat je sowieso beter niet kunt doen, is een hele chocoladeletter naar binnen werken. Schrik niet: in een letter van 100 gram zitten zo'n 550 (!) calorieën. Ook gevuld speculaas, een banketstaaf of wat marsepein zijn flinke caloriebommetjes. Jammer hè...

Aantal calorieën per type strooigoed

Om een verantwoorde keuze te maken rondom 5 december, hebben de verschillende soorten snoepgoed op een rijtje gezet:

1 schuimpje (4 gram) - 10 kcal

1 speculaasje - 33 kcal

5 pepernoten (15 gram) - 53 kcal

1 stukje taaitaai (20 gram) - 71 kcal

10 kruidnoten (1 handje) - 75 kcal

10 chocoladekruidnoten (1 handje) - 102 kcal

1 stukje marsepein (25 gram) - 105 kcal

1 blokje gevulde speculaas (25 gram) - 110 kcal

1 stukje banketletter (30 gram) - 119 kcal

1 stukje melkchocoladeletter (25 gram) - 137 kcal

Bron: Voedingscentrum