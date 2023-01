Het is officieel: koffiepads en theezakjes mogen voortaan in de gft-bak

De koffie- en theebedrijven in Nederland spraken in het voorjaar van 2021 met de Rijksoverheid af om hun koffiepads en theezakjes van volledig composteerbaar materiaal te maken. Het project liep een jaar vertraging op, maar de branchevereniging laat weten dat het nu grotendeels zover is. De vereniging verwacht op jaarbasis ongeveer 88 miljoen kilo extra compost.

Een twijfelgevalletje: groene óf grijze bak?

Lisanne Evers, directeur van branchevereniging Koffie & Thee Nederland, erkent dat veel mensen de pads en zakjes al ‘op gevoel’ in de gft-bak gooiden. “Er zat voorheen nog weleens kunststof in het filtermateriaal en dan raakte de compost vervuild”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. “De sector heeft dat plastic er nu allemaal uitgehaald.”

Dat had nog wel wat voeten in de aarde, vertelde ze, omdat composteerbare materialen minder sterk bleken te zijn. “Daardoor lieten de touwtjes aan de theezakjes bijvoorbeeld los. We hadden een langere testfase nodig om die problemen op te lossen.”

Nog wel één belangrijke kanttekening voor de koffieliefhebbers: de koffiecups zijn meestal niet composteerbaar en mogen dus niet bij het gft-afval. Twijfel je wel vaker? Met dit recycle-lijstje ga je gelukkig niet meer de fout in.

Bron: ANP