Hier vind je het mooiste McDonalds restaurant ter wereld

Kroonluchter en glas-in-lood

Een McDonalds met een kristallen kroonluchter en glas-in-lood ramen? Jup, het bestaat echt. De McDonalds in de Portugese stad Porto doet niet onder voor het interieur van een sterrenrestaurant. Dit filiaal staat dan ook bekend als het mooiste McDonalds restaurant ter wereld. Vinden we meer dan terecht.

Retro McDonalds

Iets minder ver reizen voor een knappe McDonalds? Ook in Nederland zit er een bijzonder filiaal. In de Brabantse stad Best, vlakbij Eindhoven, vind je een retro McDonalds restaurant. Vooral de ouderwetse bogen en reclameborden zijn indrukwekkend.

Zowel de binnen- als buitenkant van deze McDonalds is compleet in jaren ’50-stijl. Denk hierbij aan posters van filmsterren, een levensgrote Marilyn Monroe-pop, een Chevrolet Corvette die aan het plafond hangt en een jukebox. Iemand zin in een roadtrip?

