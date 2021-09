Hoelang moet je sporten om één handje chips te verbranden?

Ongezond of niet, een handje (oké een paar handjes) chips is en blijft een heerlijke snack. Als je die zak opentrekt, moet je er ook gewoon (zonder schuldgevoel!) van genieten. Toch benieuwd hoeveel handjes chips je verbrandt als je de volgende dag de sportschoenen weer aantrekt? Het verschilt natuurlijk per sport hoelang je erover doet om één handje chips te verbranden.

Verschillende sporten

Gemiddeld bevat een handje chips zo'n 50 calorieën en zo snel verbrand je dat weer met jouw sport (als we uitgaan van iemand met een gewicht van 70 kilo):

Baantjes zwemmen: 4,25 minuten

Fietsen (16 km/u): 7,1 minuten

Lichte work-out: 12 minuten

Hardlopen (8 km/u): 5,3 minuten

Paardrijden: 12,2 minuten

Skeeleren: 3,55 minuten

Squash: 3,55 minuten

Yoga/pilates: 10,6 minuten

Tennis: 6 minuten

Voetbal: 4,7 minuten

Wandelen (4,8 km/u): 12,9 minuten

Bron: Fit.nl