Honger of gewoon dorst? Zó herken je het verschil

Gelukkig kan een simpel testje het verlossende antwoord geven.

Prikkels

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe een hongergevoel en dorst nu precies ontstaan. Honger- en dorstprikkels worden veroorzaakt in de hersenen, in de hypothalamus om precies te zijn. De hypothalamus is een onderdeel van de hersenen dat zich voornamelijk bezighoudt met de basisbehoeften van de mens: eten, slapen, vrijen etc.

Hormonen

Als je bloedglucoselevel daalt tot een bepaald punt wordt er een signaal gestuurd naar je hypothalamus. De hypothalamus stuurt vervolgens prikkels naar je lichaam om bepaalde hormonen te laten vrijkomen. Deze hormonen zorgen voor een hongergevoel. Als je lichaam water nodig heeft kan het zijn dat je lichaam een honger-seintje geeft naar je hersenen, terwijl je lichaam dus eigenlijk vocht nodig heeft.

Handige test

Hoe je dit kunt checken? Beantwoord de volgende vragen voor jezelf:

Heb je een droge mond?

Heb je een droge keel?

Heb je het afgelopen uur niets gedronken?

Heb je net een vezelrijke maaltijd op?

Heb je last van hoofdpijn?

Heeft je urine een (donker-)gele kleur?

Kun je één of meerdere van de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heb je waarschijnlijk dorst. Sla twee glazen water achterover en kijk of je na een half uur nog steeds hetzelfde gevoel in je buik hebt. Als dit het geval is, kun je alsnog ervoor kiezen om wat te eten.

Bron: Women's Health