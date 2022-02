Honger voordat je naar bed gaat? Dít moet je (w)eten

Het ideale tijdstip voor avondeten is tussen 18:00 en 20:00 zodat je lichaam genoeg tijd heeft om het voedsel te verteren voordat je gaat slapen. Maar tussen het avondeten en het moment dat je naar bed gaat, kun je nog wel eens trek krijgen. Misschien omdat je (te) laat naar bed gaat of om een andere mysterieuze reden. Als je honger of trek krijgt, gaat je maag rommelen. Je lichaam wil je dan laten weten dat het meer calorieën en voedingsstoffen wil. Als je besluit toch nog iets te eten, kies dan een gezonde snack. We zetten op een rijtje wat je beter wél en niet kunt kiezen.

WALNOTEN

Walnoten zitten vol vitaminen, mineralen en goede vetten. Daarbij helpen walnoten ook bij het voorkomen van diabetes type 2.

BANANEN

Een banaan bevat melatonine en serotonine, chemische stoffen die je lichaam helpen om te slapen. Maar de gele vruchten zijn niet voor iedereen een ideale late night snack. Hoewel de suikers makkelijk te verteren zijn, kun je beter iets anders kiezen als je gevoelig bent voor suiker.

GRIEKSE YOGHURT MET AMANDELEN EN BESSEN

Deze snack pak je niet kant en klaar uit de kast of van de fruitschaal. Maar met deze mix heb je de ideale combinatie van koolhydraten, proteïnen en vetten om ervoor te zorgen dat je trek verdwijnt.

RIJSTWAFEL MET PINDAKAAS

Net als de vorige, bevat deze snack koolhydraten, proteïnen en vetten. Let er alleen wel op dat er geen suikers in de pindakaas zitten. Suikers zorgen er soms voor dat je niet lekker in slaap komt.

CHOCOLADENOTEN

Het voedzame van de noten en het zoete van de chocolade is de perfecte snack voor het slapengaan. Goed om te weten: chocolade bevat cafeïne. Als je hier gevoelig voor bent, is het misschien beter om deze snack te laten staan.

VERMIJDEN

Er is helemaal niks mis met een snack voor je naar bed gaat, maar er is een manier om te voorkomen dat je lichaam voor het slapengaan behoefte heeft aan meer voedingsstoffen: gedurende de dag meer eten. Door ervoor te zorgen dat je overdag meer calorieën binnenkrijgt, kun je voorkomen dat je lichaam ’s avonds iets nodig heeft. We zochten ook voor je uit of het verstandig is met om met honger naar bed te gaan.

Bron: Huffpost.com