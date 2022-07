Houd jij vocht vast met dit warme weer? Eet dan dít

Daarbij is groente en fruit eten nooit een slecht plan!

Vocht vasthouden

Als het erg warm is, kan je wel één of twee kilo vocht vasthouden. Het vocht gaat voornamelijk in je benen, handen en buik zitten en dat kan onwennig aanvoelen. Dit gebeurt vooral als je te weinig drinkt. Oplossing één is dus logisch: drink voldoende. Nog steeds last van vochtophopingen? Dan kun je deze groente- en fruitsoorten eten.

Symptomen van vochtophoping:

Zwellingen in handen, benen of vingers

Stijve gewrichten

Snelle gewichtstoename in enkele dagen

Onverklaarbare gewichtsschommelingen

Een deukje in de huid als erop wordt gedrukt

Bij ernstige vochtophoping kan de huid gaan bloeden bij indrukken

1. Watermeloen

Deze sappigzoete vrucht bestaat voor 92 procent uit water. Met één portie van 150 gram krijg je al 140 ml water binnen. Een perfecte dorstlesser dus en ideaal om te eten tijdens de warme dagen, want door het hoge gehalte aan kalium kom je sneller van het vastzittende vocht af. Naast dat watermeloen supergezond is, krijg je water binnen én zorgt het ervoor dat je minder vocht vasthoudt.

2. Bleekselderij

Een bleekselderijsapje of door de soep: bleekselderij bestaat grotendeels uit water, waardoor deze groente sterk vochtafdrijvend is. Doordat bleekselderij veel kalium bevat versnelt je lichaam het lozen van urine, en dat is prettig als je vocht vasthoudt. Daarnaast zit het boordevol vitamines. En da’s altijd welkom, zéker als het snikheet is.

3. Citroen

Eén van de gezondste dorstlessers die je kunt drinken is water met citroen. Naast dat het een verfrissend en lekker drankje is, helpt het ook tegen het vasthouden van vocht. Citroen zorgt voor een goede vochtbalans, doordat het een natuurlijk diureticum is. Zo houd je je lichaam gehydrateerd én gezond.

4. Tomaat

Tomaten bevatten 94 procent water, waardoor ze ideaal zijn tegen het vasthouden van vocht. Door het eten van verse tomaten krijg je extra vocht binnen, wat je nodig hebt tijdens deze warme dagen. Daarbij kun je ze makkelijk de hele dag door eten: cherrytomaten als tussendoortje, een lekker tomatensapje om de dorst te lessen en door de pasta of salade. Een tomaatje to go is een goeie keuze als de thermometer boven de 25 graden schiet.

5. Komkommer

Als snack, op brood of door de salade: komkommer kun je vrijwel met alles combineren en dat is ideaal tijdens een hittegolf, want komkommer bestaat voor het grootste gedeelte uit water en werkt dus tegen vochtophoping. Door de vele vezels en mineralen die komkommer bevat, houdt je je vochtgehalte in balans en de normale bloeddruk in stand. Niet alleen dorstlessend, maar ook goed voor de gezondheid.

Bijkomend voordeel: deze fruitsoorten zijn gelukkig heerlijk om te eten met warme dagen. Smakelijk!

Bron: Newfysic, Gezonderleven, Gezondeten