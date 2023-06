IJsliefhebbers opgelet: híermee kun je overal ijs van maken

We kunnen uren door TikTok scrollen. Het platform staat vol met grappige filmpjes, handige hacks, interessante tips en toffe must haves. Deze ijsmachine is één van onze favoriete ontdekkingen van het moment. Onze For you page staat inmiddels vol met heerlijke recepten.

De Ninja Creami ijsmachine is inmiddels geland op Nederlandse bodem. Zo deelt Gwen van Poorten allerlei lekkere (zoals haar home made chunky monkey ijs) maar ook vreemde recepten (sushi ijs?!). En het leuke is: het is allemaal binnen een handomdraai gemaakt. Slaat jouw hoofd al op hol?

Sorbet, milkshake, gelato of ijs

Chocolade, Oreo’s, watermeloen, zure matten, pindakaas, aardbeien, koffie, cola, RedBull, proteïne poeder en zelfs sushi; je kunt het zo gek niet bedenken of met de Ninja Creami kun je ijs (of een sorbet, smoothie, milkshake of gelato) van maken. Het werkt als volgt: je vriest het in, stopt het in de machine en daar is je ijs. Niet geheel onbelangrijk, maar ook het schoonmaken is heel makkelijk. Je zet gewoon de mengkom en het deksel in de vaatwasser en je bent klaar.

Je kunt toppings en mix-ins toevoegen, zoals chocolade, noten of fruit, en het ijs zo gezond of ongezond maken als je zelf wil. Superhandig als je allergieën hebt of gezond wil eten.

Eet jij het liefst iedere dag ijs? Of er nou een sneeuwstorm of hittegolf is. Dan is dít echt een must in huis. De Nina Creami ijsmachine kost € 254,- Er is alleen helaas één ‘maar’, de Ninja Creami is op dit moment overal uitverkocht.

Je kunt natuurlijk ook zelf ijs maken zonder Ninja Creami. Zo maak jij je eigen vanilleroomijs in 1 minuut.

Bron: Jan Magazine