Het pistache-ijs maak je zonder machine, supersimpel. En heb je geen zin om zelf koekjes te bakken? Met gekochte koekjes gaat het ook prima.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 6 sandwiches (+ iets meer) IJs

• 100 g ongezouten pistachenoten, gepeld en geroosterd in een droge koekenpan

• 250 ml slagroom

• 190 ml gecondenseerde melk (½ blikje) Koekjes (12-14 stuks)

• 190 g bloem

• ¼ tl zout

• 100 g witte basterdsuiker

• 120 g boter

• 45 g ongezouten pistachenoten, geroosterd in een droge koekenpan en grof gehakt Extra nodig

• 25 g ongezouten pistachenoten, kort geroosterd in een droge koekenpan en fijngehakt

• Uitsteekvormpje, ø 8 cm Bereidingstijd: 45 min. Wachttijd: 6-8 uur Kcal: 550 p.s.

Zo maak je de ijssandwiches met knapperige pistachekoekjes:

Maal de geroosterde pistachenoten tot meel in een hakmolentje of keukenmachine.

Klop de slagroom en gecondenseerde melk 5 min. met een handmixer heel luchtig.

Spatel het pistachemeel door het roommengsel (bewaar iets voor de garnering).

Schep de pistacheroom in een lage diepvriesbak met deksel en zet 6 tot 8 uur in de vriezer.

Meng voor de koekjes de bloem met het zout en de suiker.

Wrijf met je handen de boter erdoor tot het mengsel eruitziet als grof broodkruim.

Kneed de pistachenoten erdoor.

Voeg een paar druppels water toe als het deeg te droog is.

Vorm een bal en laat tenminste 1 uur rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Kneed het deeg kort door en rol het op een bebloemd aanrecht uit tot een plak van ca. ½ cm dik.

Steek er met een uitsteekvorm rondjes uit. Rol overgebleven deeg steeds opnieuw uit en steek er meer koekjes uit.

Verdeel de koekjes over een met ­bak­papier beklede bakplaat en bak (eventueel in delen) in 12 tot 15 min. gaar.

Ze moeten lichtbruin worden met donkere randjes.

Til ze met bakpapier van de bakplaat en laat minstens een halfuur afkoelen.

Haal het ijs ca. 10 min. voordat je het toetje serveert uit de vriezer.

Schep een bol ijs op een koekje. Leg er een koekje bovenop, druk een beetje aan en rol de zijkant door de fijn­gehakte pistache. Serveer direct.

Styling: Nanouk Souren-van Ramshorst. | Foodstyling: Ajda Mehmet. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.