Is alcoholvrij bier echt alcoholvrij?

Nou, dat ligt eraan. ‘Alcoholvrij’ en ‘alcoholarm’ worden namelijk vaak door elkaar gehaald. In de eerste soort kán een kleine hoeveelheid alcohol zitten, maar die is verwaarloosbaar. Alcoholarm bier bevat meestal een percentage van 0.5 procent alcohol.

Rijpe banaan

Wordt bier onder de noemer ‘alcoholvrij’ of ‘malt’ verkocht, dan betekent dat dat er maximaal 0.1 procent alcohol in zit. Feitelijk gezien zit er soms dus toch alcohol in, maar wees gerust: ook een rijpe banaan bevat door het gistproces 0.1 procent alcohol en daar word je bij lange na niet dronken van. Vruchtensap kan zelfs 0,5 procent alcohol bevatten.

Als op het etiket 0.0 procent alcohol vermeld staat, dan houdt dat in dat er afgerond 0.0 procent alcohol in zit. Dat kan dus ook 0.4 procent zijn. Kijk maar naar Heineken en Grolsch: in het ‘alcoholvrije’ bier van deze merken zit nog 0.3 procent alcohol. Dit komt omdat zij hun bier op de gebruikelijke manier vergisten, waarna het van de alcohol wordt ontdaan. Daarbij blijft altijd een restje achter. Brouwerijen zijn echter wel verplicht het aanwezige percentage ergens op het flesje te vermelden.

Alcoholarm

Wat is dan ‘alcoholarm’ bier? Daarmee moet je als geheelonthouder oppassen: volgens de wet mag in dit type bier 0.5 tot 1.2 procent alcohol verwerkt zitten. In Nederland bevat alcoholarm bier meestal 0.5 procent alcohol.

Let wel op: bovenstaande regels gelden alleen voor Nederlands bier. Voor bier uit het buitenland gelden weer andere afspraken: zo mag ‘alcoholvrij’ bier in Duitsland 0.5 procent alcohol bevatten, en in Spanje is dit zelfs 1.2 procent. En nu komt het verwarrende: deze biertjes worden ook in de Nederlandse supermarkten als ‘alcoholvrij’ verkocht. Check daarom voor de zekerheid altijd goed het alcoholpercentage op het etiket voor je zo’n lekker speciaalbiertje koopt.

Vrienden verloren nadat je met alcohol bent gestopt? Bridget Maasland weet er alles van:

Bron: Nederlandse Brouwers, Keuringsdienst van Waarde