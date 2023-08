Is bloemkool met bruine plekken nog eetbaar?

Hoe ontstaan die vlekjes en wat zegt het over de bloemkool? We zochten het voor je uit.

Zó zit dat

Een bloemkool met bruine spikkels laat zien dat er een borium-gebrek is ontstaan, dat is een enzym dat een rol speelt bij de celdeling. Als je de bloemkool langer bewaart, is de kans groter dat de bruine vlekken tevoorschijn komen. Je kunt de verkleuringen gewoon weg schrapen en de bloemkool bereiden zoals je gewend bent. De vlekken zorgen niet voor smaakverandering. Goed om te weten!

Papperig

Een portie bloemkool bevat volgens het Voedingscentrum diverse vitaminen, naast vezels, mineralen en diverse andere voedingsstoffen. Een bloemkool is ongeveer een week houdbaar in de koelkast. Buiten de koelkast kun je er ongeveer 3 tot 5 dagen mee doen. Zodra de bruine vlekken zwart worden en de bloemkool papperig aanvoelt, is het wel tijd om er afscheid van te nemen.

