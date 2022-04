Op Koningsdag moet er natuurlijk wel geproost worden met een oranje drankje. Dat denken helaas meer mensen, waardoor de Aperol in de dagen voor Koningsdag en op Koningsdag zelf snel uitverkocht raakt. Was jij er dit jaar helaas niet op tijd bij? Niet getreurd, er is een heel goed alternatief voor Aperol dat veel mensen niet kennen.

Alternatief voor Aperol Spritz

Met Martini Fiero kun je namelijk net zo’n lekkere spritz maken als met Aperol. Door de kleur lijken deze twee drankjes op elkaar, maar toch zijn het wel echt twee verschillende dingen. Martino Fiero is een aperitief op basis van Italiaanse wijn, in plaats van de neutrale alcohol in Aperol, en heeft ook een hoger alcoholpercentage.

Oranje spritz maken

Fiero heeft een licht stroperige, bitterzoete smaak. Dat bittere doet dan wel weer denken aan Aperol en daarom is dit een goed alternatief voor de beroemde spritz. Bij Martini gaan ze de strijd liever niet aan met Aperol, dus raden zij aan om het te drinken met tonic (50/50). Maar je kunt het drankje natuurlijk ook mixen met prosecco en spa rood, zoals de klassieke Aperol Spritz.

Spritz maken

Wil je het drankje net zo maken als de Aperol Spritz? Snijd dan per persoon een schijfje van een schoongeboende sinaasappel. Vul een groot (wijn)glas met ijs en schenk daar drie delen prosecco, twee delen Martini (of Aperol) en één deel bruisend water in. Serveer met het schijfje sinaasappel.

