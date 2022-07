Is je Aperol spritz te bitter? Dít doe je fout

De Aperol spritz is een Italiaanse cocktail. Al moet je bij de naam waarschijnlijk eerder aan Duitsland denken. Dat klopt ook wel een beetje. Spritzig is Duits voor sprankelend en in Noord-Italië spreekt een groot deel ook Duits. Daar werd de Italiaanse Aperol spritz dan ook voor het eerst gedronken.

Aperol spritz te bitter

Inmiddels is het in Nederland een populair zomerdrankje geworden. Maar hoe simpel het recept ook lijkt, er zijn altijd een paar fouten die we maken. Om ervoor te zorgen dat jouw huisgemaakte Aperol spritz net zo lekker smaakt als die van de barman, leggen we uit wat er hoogstwaarschijnlijk misgaat en hoe je dit makkelijk op kunt lossen. Zo heb je nooit meer last van een bittere nasmaak of een spritz-loze cocktail.

Veelvoorkomende fouten bij het maken van een Aperol spritz

Keuze prosecco

Zorg ervoor dat je een droge prosecco met een zoete smaak kiest. Ga niet voor brut, want dit is de droogste optie. Je hebt een beetje zoetigheid nodig om de bittere likeur tegemoet te komen.

Roeren

Een veelgemaakte fout is dat je vlak voor je een slok neemt, nog even roert. Dat is eigenlijk zonde, want daardoor verliest de Aperol spritz koolzuur. En laat dat nu precies het drankje zo zomers en fris maken.

Beginnen met Aperol

Voeg de Aperol altijd als laatste toe. Alleen dan komen de verschillende smaken van jouw cocktail perfect samen. Als je met deze likeur begint, proeft-ie aan het begin heel water, maar aan het einde heel bitter. Door ‘m als laatste toe te voegen. Mengt de drank zich perfect door de cocktail.

Eerst prosecco

Maar de grootste fout die je waarschijnlijk maakt, is het toevoegen van prosecco vóór het bruiswater. Je moet namelijk altijd eerst beginnen met het bruisende water. Waarom? De Aperol spritz is een drankje dat níet mixt. Je schenkt het in en drinkt het vervolgens zo uit het glas, zonder te roeren.

Je topt de ijsklontjes, het bruiswater en de prosecco af met Aperol. Aperol is een stuk zwaarder, waardoor het langzaam naar de bodem zakt, terwijl het zich mengt met de overige vloeistoffen. Door de juiste combinatie proef je bij het nemen van een slok eerst de heerlijke smaak van prosecco en vervolgens de Aperol. Wanneer de Aperol je smaakpupillen raakt, is de drank door het afblussende bruiswater niet zo bitter meer. De volgorde van inschenken is dus heel belangrijk.

Hét recept voor perfecte Aperol spritz

Ingrediënten

Voor 2 personen

120 milliliter bruiswater of soda water

180 milliliter prosecco

60 milliliter Aperol

2 sinaasappelschijfjes

IJsblokjes

Zo maak je een Aperol spritz

Vul twee wijnglazen met ijsblokjes Giet hier het bruiswater of soda water overheen. Voeg vervolgens de prosecco toe. Top de cocktail vervolgens af met Aperol. Gebruik een schijfje sinaasappel als garnering. Saluti!

Bron: HuffPost