Dit jaar maakt hij weer zijn succesvolle oranje dubbeldekker tompouce.

Oranje dubbeldekker tompouce

De tompoucen van Robèrt zijn gevaarlijk lekker. Zo zegt hij zelf: “Het hoort echt bij Koningsdag, zo’n knapperige oranje tompouce met een glanzende laag glazuur en een romige banketvulling met echte vanille. Uiteraard willen wij dan ook zoveel mogelijk mensen blij maken met onze Meesterlijke dubbeldekkers.”

Vorig jaar kwam Robèrt al met een bijzondere actie toen hij een oranje-drive-through opende op Koningsdag. Het was al snel onwijs druk en lange files ontstonden in het Brabantse Oisterwijk. Dat moet dit jaar anders!

Liefhebbers zijn dit jaar de koning te rijk en kunnen de Meesterlijke oranje dubbeldekker tompouce van Robèrt op 25 en 26 april niet alleen in de bakkerij in Oisterwijk halen, maar ook exclusief bestellen via de website en app van Thuisbezorgd.nl - in Den Bosch en Amsterdam. De tompoucen zijn per vier stuks verpakt en een doosje kost €16,-.

Goed doel

Behalve dat je deze verrukkelijke tompouce zelf natuurlijk niet wilt missen, is er nog een reden om Robèrt’s tompoucen te bestellen: je doneert meteen aan een goed doel. Alle opbrengsten worden namelijk gedoneerd aan Voedselbanken Nederland. Hoe tof is dat!

Zó maak je ze lekker zelf

Woon je niet in Amsterdam of Den Bosch? Niet getreurd! Wij hebben het recept van de speciale

Koningsdag-tompoucen in handen gekregen. Zo kun je zelf ook lekker aan de slag. Voor het recept klik je hier.