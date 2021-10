Kan drop ook over de datum raken?

Goed nieuws: de kans is groot dat je dropvoorraad nog houdbaar is. Drop is namelijk relatief lang houdbaar. Volgens Voedingscentrum is drop langer dan 1 jaar houdbaar, zélfs als de verpakking geopend is.

Drop bewaren

Natuurlijk is een geopende verpakking niet de ideale manier om drop te bewaren. Wat dan wel? Bewaar drop altijd afgesloten, bijvoorbeeld in een pot met een deksel of een afgesloten zakje. De beste plek om drop te bewaren is de keukenkast. Bewaar drop niet in de koelkast of vriezer (we zeggen het er maar even bij).

Ouder dan 1 jaar

Liggen de dropjes al langer dan 1 jaar in de kast? Dan adviseert het Voedingscentrum om de ‘kijk, ruik, proef’-regel toe te passen. Ziet het er nog goed uit? En ruikt het niet gek? Dan kun je het voorzichtig proeven om te kijken of je het nog kunt eten.

Niet bedorven, wel minder lekker

Vanwege het hoge suikergehalte en het lage watergehalte in drop, kunnen dropjes microbieel niet bederven. Drop kan wel minder lekker worden na verloop van tijd. Dan droogt het vaak uit, het wordt hard, het verliest de lekkere smaak en er kan een witte waas op komen. Als dit het geval is, raden wij je aan om een nieuwe zak te kopen.

Bron: Voedingscentrum.