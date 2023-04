Ken je likeur: dit is het verschil tussen Triple sec, Grand Marnier en Cointreau

We zochten het voor je uit.

Triple sec

Om bij het begin te beginnen: Triple sec is, net als Grand Marnier en Cointreau, een sinaasappellikeur. Waar de laatste twee worden gemaakt door één producent, wordt Triple sec door tientallen producenten en merken vermarkt. Het is vaak een goedkoper alternatief voor merklikeuren. Zowel Grand Marnier als Cointreau zijn een (variant van) triple sec, oftewel sinaasappellikeur. Triple sec is bedacht in Frankrijk en de naam betekent ‘drievoudig droog’, vanwege de bittere smaak en het drievoudig destillatieproces. Het alcoholpercentage ligt tussen de 20 en 40 procent. Een standaard triple sec is een kleurloze sinaasappellikeur die je vooral gebruikt in cocktails en over het algemeen niet puur drinkt.

Cointreau

Het bekendste voorbeeld daarvan is Cointreau. Deze werd in 1949 voor het eerst gemaakt in Frankrijk door de broers Adolphe en Édouard-Jean Cointreau. Cointreau heeft een alcoholpercentage van 40 procent en wordt gemaakt van de schillen van verschillende sinaasappelsoorten. Wanneer een recept om triple sec vraagt, gebruik dan een standaard triple sec zoals Cointreau.

Grand Marnier

Grand Marnier is een Frans likeurmerk, waarvan Cordon Rouge de bekendste variant is. Dit is dan ook het beroemde drankje dat we bedoelen wanneer we het over ‘Grand Marnier’ hebben. De likeur is in 1880 bedacht door Alexandre Marnier-Lapostolle en kreeg zijn naam van César Ritz, de man achter de bekende hotelketen. Grand Marnier bestaat uit een mengsel van cognac, suiker en bittere sinaasappellikeur, en heeft ook een alcoholpercentage van 40 procent. Het is een variant van triple sec, maar zoeter. Het kan puur worden gedronken, bijvoorbeeld na de maaltijd als digestief. Ook is het een populaire toevoeging aan zoete gerechten zoals crêpes en crème brûlée.

Het grote verschil

Zowel Cointreau als Grand Marnier is populair in cocktails — niet zelden als vervanging voor elkaar. Dat is niet helemaal juist, want het smaakverschil is duidelijk. Grand Marnier heeft een zoete, warme smaak met vanille en eikachtige tonen. Cointreau is bitterzoet met een glasheldere sinaasappelgeur- en smaak.

Handige tip: als er triple sec in een recept staat, dan wordt over het algemeen geen Grand Marnier gebruikt. Maar goed, improviseren is natuurlijk altijd beter dan helemaal géén sinaasappellikeur in je gerecht of cocktail.

Bron: Grandmarnier.com, Vinepair.com