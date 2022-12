Kerstbrunch? Dit jaar serveer je de boter zó

Een kaars die gezellig brandt én lekker smeert.

Zo maak je het

Op Instagram laten de heren van Ster in de keuken zien hoe je zo’n boterkaars maakt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is roomboter, een lont en een kartonnen bekertje. Je smelt de boter in pannetje op het fornuis en ondertussen plaats je de lont in de kartonnen beker. Vervolgens giet je de gesmolten boter in de beker.

Zorg ervoor dat ongeveer een vierde deel van het lont overblijft, zodat je de kaars nog makkelijk kunt aansteken. Zet de boter daarna in de koelkast en laat het stollen tot het hard aanvoelt. Na een paar uur kun je de boterkaars aansteken en opeten.

Eindeloos variëren

Op social media gaan de meest heerlijke recepten rond. Zo wordt er geroosterde knoflook, peterselie en truffel toegevoegd aan de boter. Je kunt natuurlijk eindeloos variëren. De boterkaars is heerlijk om te serveren met een van deze borrelbroden.

