Kikkererwten met za’atar en kruidenyoghurt

Met dit recept maak je veel, maar de volgende dag is het minstens zo lekker. Kleine eters of is het voor de lunch? Halveer het recept.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 800 g kikkererwten uit pot of blik, afgespoeld en uitgelekt

• 500 g cherrytomaatjes, gehalveerd

• 4 stengels bleekselderij, in flinterdunne boogjes

• zout en versgemalen peper

• handje gerookte amandelen, grofgehakt, voor erover

• warme pita’s, voor erbij Voor de kruidenyoghurt

•1 kg yoghurt Griekse stijl

• klein bosje (15 g) dille, fijngehakt

• klein bosje (15 g) platte peterselie, fijngehakt



Voor de za’atar-olie

• 3 el za’atar

• 100 ml milde olijfolie Bereiden: 10 minuten Kcal: 670 p.p.

Doe de yoghurt met 1 tl zout in een schone theedoek (gewassen zonder wasverzachter) in een zeef of vergiet boven een kom.

Laat 4 uur tot een nacht uithangen in de koelkast.

Je kunt deze stap ook overslaan, gebruik dan minder yoghurt.

Meng de kruiden door de yoghurt en breng op smaak met zout en peper.

Zet opzij. Meng de za’atar door de olijfolie. Schep de kikkererwten, tomaatjes en bleekselderij door ¾ van de za’atar-olie en breng de boel op smaak met zout en peper.

Verdeel de kruidenyoghurt over een grote platte schaal.

Schep het tomaten-kikkererwtenmengsel erop.

Besprenkel met de rest van de za’atar-olie.

Bestrooi met de amandelen en misschien nog wat za’atar.

Serveer de pita’s erbij.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst | Foodstyling: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v. greatbygreet.com, corinnevanbaast.nl