Kleur op tafel: geroosterde worteltjes met granola

Granola kan ook hartig! Hier gebruik ik het op geroosterde wortels, maar strooi het ook gerust over een salade of soep.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 6 personen Hartige granola

• 3 el amandelen

• 2 el walnoten

• 1 el zonnebloempitten

• 2 el pompoenpitten

• 8 el hele havermoutvlokken

• 2 el chiazaad of lijnzaad

• 75 ml olijfolie

• 1 el honing of ahornsiroop

• 1 tl sumak

• ½ tl kaneel of speculaaskruiden

• snuf nootmuskaat, versgeraspt

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 1 sinaasappel, fijne rasp Geroosterde worteltjes

• 500 g bospeen, gewassen en in de lengte gehalveerd

• 3 el olijfolie

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 2 el honing

• 2 el rodewijnazijn Bereidingstijd: 1 uur + 5 min. Kcal: 320 p.p.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe alle noten en pitten in de keukenmachine en pulseer een paar keer heel kort, zodat de noten kleiner worden maar geen poeder. Nog heel grof dus. Meng de gehakte noten en pitten met de rest van de ingrediënten voor de granola, behalve de sinaasappelrasp. Zorg dat alles een laagje olie heeft. Spreid uit over een bakplaat en rooster de granola in 15-20 min. krokant. Schep elke 5 min. om. Verdeel de worteltjes over een grote bakplaat, besprenkel met olijfolie, zout en peper en rooster 45 min. Ze kunnen bij de granola in de oven. Draai de temperatuur naar 200 °C als je de granola eruit haalt. Laat de granola helemaal afkoelen, schep dan de sinaas­appelrasp erdoor. Roer de honing door de azijn, breng met zout en peper op smaak. Besprenkel de geroosterde worteltjes dan met het zoete azijnmengsel. Laat iets afkoelen. Leg de worteltjes op een schaal en bestrooi met flink wat hartige granola. Serveer direct.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Nanouk Souren - Van Ramshorst | Assistent styling: Sita Harlaar | Foodstyling: Noor Boers | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen