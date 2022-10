Klimaatrapport is duidelijk: maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

In 2030 zou de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen gehalveerd moeten zijn. Op die manier kan de temperatuurstijging beperkt blijven tot 1,5 graden boven de normale temperatuur.

De conclusie van het State of Climate Action 2022-rapport is vrij somber. Er is vooruitgang te zien, maar nog lang niet genoeg. We zitten volgens de onderzoekers nog niet op de goede weg om dat doel te behalen.

Twee keer per week vlees eten

Maar het is nog niet te laat! De onderzoekers doen een paar aanbevelingen in het rapport. Zo adviseren zij alle mensen uit Europa, Amerika en Oceanië maximaal twee keer per week vlees, ter grootte van een hamburger, te eten.

Ook zou het openbaar vervoer zes keer sneller moeten worden uitgebreid, de ontbossing worden teruggedrongen, kolencentrales sneller moeten sluiten en moet de overheid vijf keer sneller de financiering voor fossiele brandstoffen afbouwen. Het rapport zal tijdens de Cop27 VN-klimaattop volgende maand in Egypte gepresenteerd worden.

Minder vaak vlees eten is écht niet minder lekker. Probeer bijvoorbeeld eens deze herfstige quiche met paddenstoelen en geitenkaas:

Bron: AD.nl