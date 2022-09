Klopt het dat je honing niet met een ijzeren lepel mag scheppen?

Libelle zocht het uit.

Geliefde zoetmaker

Honing is een stroperige vloeistof die honingbijen maken van plantennectar. Het is wereldwijd een geliefde zoetmaker en wordt in veel voedingsmiddelen en recepten gebruikt. De geur, kleur en smaak van honing variëren op basis van het soort bloem waarvan het is gemaakt. Hierdoor bestaan er verschillende soorten honing.

Voordelen van honing

Omdat honing een natuurlijke zoetmaker is, heeft het eten van honing verschillende voordelen. Zo bevat het gezonde voedingsstoffen, is het rijk aan antioxidanten, kan het de gezondheid van je hart verbeteren en helpt het tegen hoestbuien. Maar vergeet niet: honing is niet gezonder suiker. . Het bestaat vrijwel helemaal uit suiker. Je lichaam verwerkt het op dezelfde manier. Dus eet het altijd met mate.

Honing op een ijzeren lepel

Honing is eigenlijk vrij zuur met een pH-waarde van tussen de 3 en 4,5. Hierdoor kan de smaak aangetast worden als het in contact komt met metaal. Maar betekent dit dat het ongezond is om honing op een ijzeren lepel te doen? Nee, want de honing komt slechts enkele seconden met het metaal in aanraking. Je schept het in zo’n snelle beweging op, dat het geen gevolgen heeft.

Tip

Het wordt daarentegen niet aanbevolen om de metalen lepel voor een langere tijd in de honing te bewaren. Dit kan metaalcorrosie veroorzaken en dat heeft wel invloed op de smaak. Daarnaast is het niet heel gezond om dit binnen te krijgen.

