Knapperig brood zónder kneden: met dit populaire recept kan het

Brood bakken is een tijdrovend klusje. Goed kneden, lang genoeg (meerdere keren) laten rijzen en afbakken tot het gaar is. Daar heb je niet altijd zin in.

Zelf knapperig brood maken

Goed nieuws: zelf brood bakken kan een stukje makkelijker en sneller. Het kan zelfs zonder kneden! Instagramgebruiker @audreysaurus bedacht een recept voor een superknapperig brood dat onwijs populair is op het sociale netwerk. De video is al bijna 900.000 keer bekeken. Want het brood is niet alleen heel knapperig, maar ook best eenvoudig om te maken.

Oké, het kost je nog steeds flink wat tijd, máár het scheelt je toch een hoop moeite en je weet dat het resultaat knapperiger dan knapperig is. Proberen waard? Zo maak je het brood:

Ingrediënten



385 gram tarwebloem of patentbloem

2 theelepels gedroogd gist

1,5-2 theelepels zout naar smaak

355 ml warm water of meer als het deeg te droog is



Ook heb je voor dit recept een gietijzeren pan nodig.

Bereidingswijze

Mix in een kom de bloem, gist, zout en water tot een glad deeg. Dek de kom af met een theedoek en laat het deeg 2,5 uur rijzen op kamertemperatuur. Verwarm 30 minuten voor je het brood gaat bakken de oven voor op 230 graden met de gietijzeren pan in de oven. Verdeel wat bloem over je werkblad en leg het deeg hierop. Vouw het deeg tot het een mooie bal wordt (bekijk de video om te zien hoe je dit doet). Haal de pan uit de oven. Leg het deeg op een vel bakpapier en doe in de pan. Bak voor 30 minuten met de deksel op de pan en vervolgens 15 minuten zonder deksel zodat het bruin en knapperig wordt. Laat het brood minstens 15 minuten afkoelen voor je het snijdt.

