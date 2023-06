Halloumi kun je bakken met behoud van de vorm en structuur, daarom kun je ’m een crispy korstje geven. De verse oregano door de orzo maakt ’t verschil, dus sla dat zeker niet over.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen Voor de crispy halloumi

• 225 g halloumi (1 blok), in stukjes van zo’n 2x1 cm

• 1 ei

• 100 g panko

• ½ tl gedroogde oregano

• snuf zoet paprikapoeder

• zeezout en versgemalen peper

• olijfolie Voor de orzo

• 250 g orzo, gekookt volgens de aanwijzingen op de verpakking

• 400 g cherrytomaten, gehalveerd

• 100 g zwarte (Kalamata) olijven, grof gehakt

• klein bosje (15 g) oregano, blaadjes geplukt en grof gehakt

• flinke scheut lekkere olijfolie

• 50 g pijnboompitten, kort geroosterd in een droge koekenpan Bereiden: 20 min. Bakken: 20 min. Kcal: 525 p.p.

Verwarm de oven voor op 220 °C. Klop het ei los in een kom. Meng in een tweede kom de panko met de oregano, het paprikapoeder en royaal peper. Haal de stukjes halloumi in delen door het ei en dan door de panko. Verdeel over de met bakpapier beklede bakplaat en besprenkel elk stukje met wat olie. Bak 10 minuten in het midden van de oven. Draai ze om en bak nog 10 minuten, tot de stukjes knapperig en goudbruin zijn. Maak intussen de salade. Meng de orzo met de tomaatjes, olijven, oregano (­bewaar wat mooie blaadjes voor de garnering), pijnboompitten en lekker veel olijfolie. Breng op smaak met zout en peper. Doe de orzosalade in een schaal en verdeel de halloumistukjes erover.

Styling: Annemieke Paarlberg. | Foodstyling: Oscar De Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home