Dit heb je nodig: • 2 grapefruits

• 4 limoenen

• 1 grote eetrijpe papaya (ca. 800 g)

•25 g poedersuiker of lindehoning

• ½ à ¾ tl kardemompoeder, naar smaak

• 1½ tl vanille-essence Voor de garnering

• De rasp van 1 limoen

• 4 el granaatappelpitten Bereiden: 45 min. Vriezen: 6 uur

Zo maak je de papaya-citrusgranita

Halveer de grapefruits en de limoenen en hol ze uit, bewaar het vruchtvlees en het sap. Gebruik het vruchtvlees en sap van één limoen, gebruik de rest van het sap en vruchtvlees voor iets anders. Bewaar de uitgeholde vruchthelften in de vriezer. ­Halveer de papaya en schil één helft. Verwijder de pitten en snijd 300 gram vruchtvlees van de geschilde papayahelft in kleine blokjes. Vries ze circa 1 uur in tot ze harder zijn geworden. Pureer vervolgens de papayablokjes met het citrusvruchtvlees en -sap, de poedersuiker, kardemom en vanille tot een zacht sorbetijs. Voeg meer poedersuiker toe als het niet zoet genoeg is. Schep in een lage diepvriesdoos en zet 4 uur in de vriezer. Omdat de fruitpuree als sorbetijs is ingevroren, kun je het makkelijk met een vork tot granita schrapen. Maak voor het serveren de andere helft van de papaya schoon, snijd in lange parten en leg ze op dessertborden of een schaal. Vul voor het serveren de halve grapefruit- en limoenkommetjes met granita, en zet ze bij de parten papaya op de borden. Bestrooi met wat limoenrasp en vrolijke granaatappelpitjes.

Tips

Ga voor ananas of mango in plaats van papaya. Gebruik het overgebleven sap en vruchtvlees van de limoenen bijvoorbeeld in een grote kan water of ijsthee voor een frisse smaak.

Ook lekker: pureer eens een handje basilicum, verveine of munt mee met het fruit.

Fotografie: Eric van Lokven