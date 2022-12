Koninklijke koekjes maken met kerst? De chefs van Buckingham Palace delen hun recept

Toen we het zojuist hadden over ‘koekjes’, was dat eigenlijk nogal een understatement. Maar wat verwacht je ook van de chefs van Buckingham Palace? Natúúrlijk maakten ze een compleet huis van gemberkoek(jes). We adviseren je er minstens een dag voor uit te trekken en wellicht alvast geld opzij te zetten voor relatietherapie, want afgaande op het Instagramfilmpje is het een bouwwerk dat niet onderdoet voor een IKEA-kast. Heel veel succes (en plezier)!

Dit heb je nodig: • 1 kg bloem

• 14 g baking soda

• 28 g gember

• 14 g kaneel

• 355 ongezouten roomboter

• 500 g lichte basterdsuiker

• 140 g ei

• 175 g stroop

Dit doe je ermee:

Allereerst verwarm je de oven voor op 165 graden. Anders heb je straks alle koekjes klaar, maar geen oven om ze in af te bakken. Vervolgens mix je de bloem, baking soda en kruiden met elkaar in een grote beslagkom. Snijd de koude boter in blokjes en voeg dit toe aan de mix van de vorige stap, net zolang totdat je een kruimelig mengsel hebt. Doe de suiker erbij en hussel het goed door elkaar. Gooi de eieren en stroop in de beslagkom en kneed het geheel tot een deeg. Verdeel het deeg in tweeën, kneed nog eens goed en sla plat. Wikkel het deeg in vershoudfolie en leg een paar uur in de koelkast. Daarna rol je het tot 5 mm dikte. Daarvan maak je de onderdelen voor het huis. Voor alle kleinere, decoratieve onderdelen volstaat 3 mm. Gebruik een template om de vormpjes voor je gemberkoekhuisje te maken. Plaats alles op een bakplaat en laat je creaties nog even afkoelen voordat je ze in de oven zet. Houd 18 minuten aan voor de grotere onderdelen, 12 voor de kleinere. Raampjes maken? Het paleis adviseert zuurtjes te verkruimelen en die in de gaten te strooien waar je de ramen had bedacht. In de oven vormen zich dan ‘ramen’. Wat ook kan: gelatineblaadjes gebruiken.

Ter illustratie: hieronder zie je hoe je uiteindelijke huisje eruit zou kúnnen zien.

Als je baksels uit de oven komen, plakken ze natuurlijk niet op wonderbaarlijke wijze ineens aan elkaar. Daarvoor gebruik je glazuur. En dat pak je zo aan.

Dit heb je nodig:

Dit heb je nodig: • 1,5 kg poedersuiker

• 200 g eiwit

• 50 g citroensap

Dit doe je ermee:

Zeef de poedersuiker en roer daar het eiwit en citroensap doorheen. Pas daarna gebruik je een mixer. Mix 2 minuten op een lage snelheid, schraap het mengsel van de zijkanten en roer goed door. Blijf nog 5 minuten op een lage snelheid mixen, totdat je een romige, stevige substantie overhoudt. Voor de decoratie van je huisje maak je het glazuur iets wateriger. Om het huisje zelf in elkaar te zetten gebruik je gewoon het stevige ‘cement’.

Tag je ons in een foto van je uiteindelijke creatie? We zijn erg benieuwd. Al kun je natuurlijk ook kiezen voor een iets eenvoudiger recept, zoals dat van de koekjes hieronder.

