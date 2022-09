Kooktip: dit ingrediënt tilt al je herfstsoepen naar een hoger niveau

Soepen zijn er veel soorten en smaken. In de zomer is het fijn om te gaan voor een frisse, misschien zelfs koude soep. In het najaar kiezen we voor warme, dikke en romige soepen. Wat dacht je van een rijkgevulde broccoli- of bloemkoolsoep? En ook pompoensoep is in de herfst natuurlijk geliefd.

Hét ingrediënt voor herfstsoepen

Voor welke samenstelling je ook gaat: er is één ingrediënt dat je niet mag vergeten. Voeg een beetje zuur toe aan je soep. Denk aan citroen- of limoensap, azijn of wijn. Dit ligt misschien niet altijd voor de hand, maar het verbetert je soep gegarandeerd. Het zorgt er namelijk voor dat je soep minder zwaar lijkt en fruitig smaakt. En dat is juist een mooie tegenhanger wanneer je gaat voor een zware, rijkgevulde soep.

Citroen, limoen of azijn

Wij raden je aan om een verse citroen of limoen te pakken en naar smaak wat van het sap in de soep te persen. Proef tussendoor steeds eventjes, zodat het niet te zuur wordt. Als je achteraf besluit om iets zuurs toe te voegen, dan kun je gaan voor appelciderazijn, sherryazijn of witte of rode wijnazijn.

Heb je de soep per ongeluk iets té zuur gemaakt? Dan kun je zout (of suiker natuurlijk) gebruiken om de smaak te neutraliseren. Voeg een halve lepel toe aan je soep, en de zure smaak verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ook een halve eetlepel bakpoeder kan een oplossing zijn tegen het teveel aan zuur.

