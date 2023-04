Kooktip: zo verdrijf je die onaangename vislucht uit je huis

Wat de Belastingdienst niet voor elkaar krijgt, kunnen wij wel: we maken dingen leuker. Het bereiden van vis, bijvoorbeeld. Dat wordt het namelijk vanzelf in de wetenschap dat je huis binnen de kortste keren weer naar bloemetjes ruikt.

Verse tips

Het ligt niet aan jou, het ligt aan de vis. Specifieker: aan het water waar ‘ie uit is gevist. Daar ruikt ‘ie namelijk naar. Natuurlijk kan het ook zijn dat je een rot exemplaar te pakken hebt. Let daarom extra op de volgende dingen tijdens het boodschappen doen, zodat je zeker weet dat je ’s avonds op een vers maaltje kunt rekenen: stijfheid (des te stijver de vis, des te verser ‘ie is), rode kieuwen en heldere ogen. Dit scheelt al iets in de geur.

Melk is goed voor elk(e) vislucht

Een andere tip: leg de te bereiden vis eerst even in melk. Daar zit namelijk een eiwit in, caseïne, dat zich aan trimethylamine bindt en de geur neutraliseert. Na vijf minuten spoel je je vis af onder koud water, die overigens niet naar melk zal smaken.

Zure feiten

Mochten je neusvleugels toch nog een vleugje vis in je woonkamer bespeuren, zet dan een klein kopje met azijn naast de verwarming. Wat je ook kunt doen, is een in azijn ondergedompelde theedoek tussen de pan en het deksel spannen. In dezelfde categorie: snijd een citroen doormidden en leg één helft in een pan met kokend water. Of leg citroenschillen in je oven nadat je de vis eruit hebt gehaald. Ook dat zal de geur van vis in huis maskeren.

Alles weer fris

Andere huismiddeltjes die goed werken om het thuis een beetje fris te houden, zijn laurierblad en gemalen koffie. Die eerste verbrand je nadat je klaar bent met koken, het zwarte goud strooi je over de nog warme kookplaat.

Hoe je voorgenoemde vis perfect bereidt? Dat zie je in de video hieronder:

