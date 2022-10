Voor 4 personen

• 200 g rundergehakt

• 3 el sojasaus

• 3 el sesamolie

• 1 el bruine basterdsuiker

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 el zonnebloemolie

Bibimbap

• 400 g spinazie, kort geroerbakt in sesamolie

• 250 g taugé, overgoten met kokend water

• 150 g worteljulienne, rauw of geblancheerd, aangemaakt wat azijn en sojasaus

• 320 gekookte/gestoomde langkorrelige rijst

• 100 g shiitakes, in dunne reepjes

• 3 el zonnebloemolie

• 4 eieren

• 1 vel nori, in heel fijne reepjes

Saus

•4 el gochujang (Koreaanse peperpasta, bijvoorbeeld van Sempio bij AH)

• 2 el sesamolie

• 2 el suiker (naar smaak)

• 2-4 el water

• 2 el geroosterde sesamzaadjes

• 2 el (appel- of rijst)azijn

• 1 kleine teen knoflook, fijngeraspt

• snuf zout

Erbij

• komkommersla

• geschaafde rettich of radijs

• geblancheerde (sperzie)boontjes, aangemaakt met (sesam)olie en sojasaus

• gestoofde aubergine

Bereidingstijd: 40 min. Kcal: 650 p.p.