Kruidnoten over? Dit kun je ermee doen

Maandenlang hebben we kunnen genieten van kruidnoten, vanaf september om precies te zijn. Maar als de Sint eenmaal vertrokken is, is het wel gedaan met de pepernotenpret.

Maak er een taartbodem van

Kruidnoten lenen zich perfect voor een taartbodem. Om een springvorm van 24 centimeter te vullen, verkruimel je 250 gram kruidnoten boven een mengkom. Meng daar 75 à 100 gram gesmolten roomboter doorheen. Verdeel het mengsel over de bodem van de springvorm en druk lichtjes aan. Zet minimaal een uur in de koelkast.

...Of een rocky road

Rocky road is Amerikaanse zoete snackreep van marshmallow, cashewnoten, koekjes en chocolade. Je hebt er geen oven voor nodig en je kunt er volop mee variëren. Doe er in plaats van noten en koekjes wat kruidnoten in. Heb je nog wat Sinterklaas-schuimpjes over? Dan kun je deze gebruiken als vervanging voor marshmallow.

Rocky road fudge van Lekker Eten met Linda

Ingrediënten

1 blikje gecondenseerde melk

380 gram pure chocolade

100 gram kruidnoten

150 gram snoepgoed

Zo maak je ‘m

1. Bekleed een vierkante of rechthoekige bakvorm met bakpapier.

2. Verwarm het blikje gecondenseerde melk op een laag vuurtje. Breek de chocolade in stukken en voeg ze toe aan de melk.

3. Hak ondertussen de kruidnoten en het snoepgoed in grove stukken. Blijf wel goed roeren totdat de chocolade is gesmolten.

4. Meng de kruidnoten en het snoepgoed door het chocolade mengsel. Let op: houd een flinke hand achter om als decoratie te gebruiken.

5. Giet het chocolademengsel in de bakvorm en gebruik een spatel om het gelijkmatig te verdelen. Strooi daarna de extra kruidnoten en schuimpjes ter decoratie over de fudge.

6. Laat het geheel afkoelen en plaats het vervolgens in de koelkast, afgedekt met vershoudfolie, om hard te worden. Na vier uur kun je de fudge aansnijden.

Bron: Brenda Kookt

Nog niet overtuigd? Bak dan een pepernotencake met je overgebleven Sintsnoep: