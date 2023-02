Langer vers: zo kun je het beste munt bewaren

Verse kruiden hebben helaas een hoog weggooigehalte. Ze zijn heerlijk in een gerecht of om thee mee te maken, maar een hele plant of bak is soms zo... véél. Ook verse takjes munt zijn in de koelkast maar zo’n vijf dagen houdbaar, maar een stuk langer als je onderstaande verhoudtips toepast.

Munt in vochtig keukenpapier rollen

Rol de takjes munt in vochtig keukenpapier en bewaar ze onderin de koelkast. Op deze manier blijven ze langer stevig en knapperig.

Munt in een glas water bewaren

Snijd een stukje van de steeltjes af en zet de munt rechtop in een glas water. Zorg dat de steeltjes vrij diep in het water staan. Trek een boterhamzakje over de bovenkant van de munt en zet het glas in de koelkast. Ververs het water om de paar dagen.

Munt invriezen

Munt kun je op twee manieren invriezen: nat of droog. Spoel de munt af en verwijder steeltjes en dorre blaadjes. Dep droog en snijd eventueel de blaadjes fijn. Je kunt de munt tot twaalf maanden in een diepvrieszakje in de vriezer bewaren. Als je een ijsblokjesvorm gebruikt, kun je handige porties maken. Vul ieder vakje voor de helft met munt en water en zet de vorm in de vriezer. Op deze manier is je munt wel iets korter houdbaar, namelijk drie maanden.

Munt drogen

Nog zo'n methode waarmee je lekker lang van je munt kunt genieten: drogen. Verwijder de muntblaadjes van de steel en spoel ze af met koud water. Dep droog. Leg de munt op een bakplaat en laat het ongeveer twee à drie uur drogen in een voorverwarmde oven op 80 °C. Kijk goed of er geen vocht meer in de blaadjes zit, want in dat geval zal het gaan schimmelen. Doe de gedroogde munt vervolgens in een luchtdicht bakje, dan is het tot twaalf maanden houdbaar.

Wil je weten hoe je het beste kruiden kunt drogen? Libelle legt het uit:

Bron: Invriezen.eu, Culy.nl, Adamsfarms.com