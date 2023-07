Lasagne van courgette met bieslookbechamel

In plaats van lasagnebladeren gebruiken we plakken courgette als basis voor deze lasagne. Gaar de courgettes in de magnetron, dat is verrassend snel en makkelijk! Stomen kan ook.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 4 personen • 3 courgettes

• 350 g groene asperges

• 350 g haricots verts, schoon

• 150 g doperwten

• 3 el olijfolie

• 2 sjalotten, gesnipperd

• 300 g spinazie, gewassen

• 60 g roomboter

• 80 g bloem

• 700 ml volle melk

• 75 g Parmezaanse kaas, geraspt

• 75 g pecorino, geraspt

• 30 g bieslook, gehakt

• Versgemalen zwarte peper

• Zout

• 1 ei Bereidingstijd: 35 min. Baktijd: 45 min. Kcal: 695 p.p.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Verwijder van de courgettes de boven en onderkant, en leg ze 5-6 min. in de magnetron op de hoogste stand. Keer halverwege. De gaartijd is afhankelijk van het formaat courgettes en de kracht van je magnetron. Laat ze iets afkoelen.

Verwijder de harde onderkant van de asperges en blancheer ze 3-4 min. beetgaar in een pan gezouten water. Schep ze eruit met een tang of schuim spaan en spoel af onder koud water.

Kook de haricots verts beetgaar in het aspergewater, circa 8 min., en voeg na 4 min. kooktijd de doperwten toe. Laat alles goed uitlekken in een zeef.

Fruit de sjalotten in de olie zacht in een sauteerpan. Voeg de spinazieblaadjes toe en bak mee uit tot alles geslonken is. Haal de pan van het vuur en zet opzij.

Smelt voor de kaassaus de boter in een steelpan op middelhoog vuur. Roer de bloem erdoor en bak enkele min. uit tot de bloem gaart, maar nog niet kleurt. Roer dan de melk in scheuten erdoor met een garde, blijf roeren tot alle klontjes zijn verdwenen, de saus kookt en iets indikt. Laat 2 min. op laag vuur doorkoken. Roer 2/3 van de Parmezaanse kaas en alle pecorino erdoor en breng de saus op smaak met de bieslook (houd wat achter om te garneren), veel zwarte peper en misschien iets zout. Roer van het vuur af 1 ei erdoor.

Snijd de courgettes in de lengte in zo dun mogelijke plakken. Schep een bodempje kaassaus in een ingevette ovenschaal, dek af met een laag courgetteplakken, verdeel hier een paar groene asperges over en schep er wat bieslookbechamel op. Dan weer een laag courgetteplakken, een dun laagje kaassaus, wat spinazie, een laagje courgetteplakken, een laag haricots verts en doperwten, etc. Eindig met een laag kaassaus, misschien nog wat erwtjes, en bestrooi met de rest van de Parmezaanse kaas.

Bak de lasagne in 35-45 min. goudbruin en borrelend en laat 10 min. staan voor het aansnijden. Bestrooi vlak voor serveren met de rest van de bieslook.

Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: de Bijenkorf, Dille & Kamille, Eland&vanderhelst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home