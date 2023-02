Last van vriesbrand? Dít kun je eraan doen (of beter nog: zo voorkom je het)

Vriesbrand is een vervelend fenomeen. Zit er een laag ijs op je ingevroren voedsel? Dan heb je het waarschijnlijk niet goed genoeg luchtdicht verpakt. Je eten komt dan in contact met lucht en zo veranderen de watermoleculen in je voedsel in ijs.

Uitdroging

Wat er dan gebeurt? Het eten droogt uit, want het water wordt uit het voedsel onttrokken. Maar let op: je hoeft het product dan heus niet meteen weg te gooien, ook al ziet het er wellicht een tikkeltje ongezellig uit. Waarschijnlijk smaakt je eten wel wat minder lekker door de uitdroging. Wat je dan kunt doen, is eigenlijk heel simpel.

Brood met vriesbrand

Vriesbrand in brood? Dan kun je er altijd nog deze zalige recepten mee maken. Je behandelt het brood met vriesbrand gewoon als ‘oud’ brood. Tosti's, wentelteefjes, broodpudding, croutons of als bindmiddel voor gehaktballen... hartstikke lekker én je gaat verspilling tegen. Dat scheelt weer centen.

Fruit met vriesbrand

Voor een smoothie maakt het niet uit of je fruit is aangetast door vriesbrand, en je zou er ook een jam of gelei van kunnen maken. Lekker in de yoghurt of de broodpudding die je van je brood met vriesbrand hebt gemaakt. Of verwarm het aangetaste fruit kort in de magnetron (eventueel met een schepje suiker) en serveer bij pannenkoeken. Mmmm!

Groenten met vriesbrand

Omdat je diepvriesgroenten zelden rauw eet, zul je er na bereiding weinig van merken als delen ervan zijn aangetast door vriesbrand. Het kan de smaak wel enigszins beïnvloeden, maar in een soepje gecombineerd met andere groenten proef je daar niks meer van!

Vlees met vriesbrand

Tenzij het om stoofvlees gaat, is het beter om de aangetaste stukken weg te snijden na het ontdooien en het vlees dan als gebruikelijk te verwerken.

Voorkomen

Uiteraard is voorkomen een stuk beter dan genezen, dus hoe voorkom je vriesbrand? Verpak je etenswaren luchtdicht voor je ze in de vriezer stopt, bijvoorbeeld in een bakje dat je goed kunt afsluiten of een zakje waaruit je overtollige lucht duwt voordat je het sluit. Laat je eten ook goed afkoelen voor je het invriest. Zo voorkom je waterdamp en ijsvorming.

Beeld: iStock