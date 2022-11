Lekker als ontbijt: zó maak je overheerlijke pannenkoekenspaghetti

Wij leggen je hier uit hoe je dit zelf thuis kunt maken.

Wat is pannenkoekenspaghetti?

Maak je geen zorgen, ondanks de naam is dit gerecht heerlijk zoet en heeft het niks met Italiaanse spaghetti te maken. In plaats van een hele pannenkoek eet je een pannenkoek in sliertjes met een heerlijke topping van fruit, poedersuiker of jam. Het ziet er leuk uit op je bord én het is weer eens wat anders dan wat je gewend bent. Ideaal dus als je iemand wilt verrassen met een lekker ontbijtje!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sandra | Recepten & inspiratie 🍽 (@leukerecepten_nl) op 10 Nov 2022 om 5:03 PST

Zó maak je het klaar

Voor dit gerecht heb je pannenkoekenbeslag nodig. Je kunt voor een kant-en-klare mix gaan, maar je kunt ook het beslag maken zoals je gewend bent. Let er wel op dat het beslag wat dunner moet zijn dan normaal. Voeg eventueel wat extra melk toe. Daarnaast mag het geen klontjes bevatten. Als het beslag klaar is, giet je het in een doseerfles met een smal opzetstuk en giet je fijne reepjes beslag in een grote pan met boter óf nog beter: op een bakplaat. Even garen (dat gaat heel snel) en klaar!

Bron: TikTok, Instagram