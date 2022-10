Homemade chocolate pastry for breakfast or dessert Beeld Getty Images

Lekker en (best een beetje) verantwoord: dit recept voor chocoladetaart

Wat voor erwtensoep geldt, gaat gelukkig niet op voor chocoladetaart. Dat laatste kan namelijk elk seizoen, elk moment van de dag. Fijn aan het recept dat wij voor je hebben opgeduikeld, is dat je er niet oneindig veel – over het algemeen ongezonde – dingen voor in huis hoeft te halen. Sterker nog: aan drie, waarvan je er twee (of misschien zelfs allemaal) al in huis hebt, heb je genoeg.