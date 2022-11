Lekker en simpel: dit winterse recept voor peperkoek

We weten dat het pas november is, maar Sinterklaas en kerst naderen met rasse schreden. Daarmee doen waarschijnlijk ook de eerste kruidnoten en speculaaspoppen hun intrede in je voorraadkast (als je niet al sinds augustus aan het snaaien was). Natuurlijk kun je je bezoek dát voorschotelen tijdens de feestdagen, maar veel lekkerder is een home-made peperkoek. Laten we daar nu net een lekker recept voor hebben.

Dit heb je nodig:

-6 eieren

-280 g tarwebloem

-150 g bruine basterdsuiker

-120 g roomboter

-300 ml melk

-3 el cacao

-2 thl speculaaskruiden

-½ thl kaneel

-1 zakje bakpoeder

-Rasp van een sinaasappelschil

-Snufje zout

-Boter om de bakvorm mee in te vetten

Dit doe je ermee:

1.Stel je oven in op 180 graden en zet ‘m op de stand die de boel zowel van boven als van onderen verwarmt.

2.Doe de droge ingrediënten (bloem, cacao, speculaaskruiden, kaneel, bakpoeder en zout) in een grote beslagkom. Hussel alles goed door elkaar.

3.In een andere kom klop je de boter met de suiker tot een romig geheel. Voeg de eieren en melk toe. Pas als je een glad beslag overhoudt, stop je.

4.Voeg de droge en natte ingrediënten samen en spatel de rasp van de sinaasappelschil door het mengsel.

5.Vet je bakvorm in met boter. Bak de cake in ongeveer 50 tot 55 minuten gaar. Prik zo nu en dan een stokje in je baksel om te checken hoe het ervoor staat.

Opwarmen voor gevorderden

Ga je all-out met de feestdagen? Of nu alvast, gewoon op de bank? Bij een plakje peperkoek hoort dan absoluut een lekker (warm) drankje. Wat dacht je van een romige herfstcocktail, in de vorm van een Baileys-latte? En heb je al eens gehoord van een crème brûlée-martini? Tot slot tippen we graag nog de appel-vanillecider. Proost!

Bron: Freundin