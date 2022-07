IJskoffie met honing Beeld Getty Images

Lekker en simpel: recept voor zomerse ijskoffie met honing

Het drinken van een kop warme koffie is voor veel mensen onderdeel van hun ochtendroutine. Maar op zomerdagen heb je misschien eerder zin een verfrissend drankje; een ijskoffie is dan het perfecte alternatief. En als je ‘m met een beetje honing maakt, kun je het roomijs en de karamelsiroop ‘s ochtends nog even achterwege laten.