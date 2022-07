Met dit recept kun je 6-8 personen mee laten smullen van jouw overheerlijke, zelfgemaakte toetje en wij vertellen je hoe!

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor het yoghurt-honing-parfait-taartje • 150 g mascarpone (Galbani)

• 750 g Turkse yoghurt of hangop

• 225 g lichte honing of rijstsiroop

• 300 g (diepvries)frambozen

• 1 kleine limoen (of ½ citroen), rasp en sap Dit heb je nodig voor de bodem • 75 g havermoutbiscuits, fijn gemalen

• 75 g amandelen of andere noten, (niet te fijn) gemalen

• 50 g boter, op kamertemperatuur

• 2 el honing of rijststroop Dit heb je extra nodig

• evt. ijsmachine (kan ook zonder)

• springvorm van 18-20 cm

• bakpapier Bereiden: 50 min. Vriestijd: min. 6 uur.

Zo maak je het yoghurt-honing-parfait-taartje

Klop de mascarpone los en mix er de Turkse yoghurt en 200 gram van de honing door. Draai in de ijsmachine tot zacht ijs. Geen ijsmachine? Zet het romige mengsel dan 2 uur in de vriezer en schep elk halfuur even door. Bekleed de bodem van de springvorm met een cirkel bakpapier en eventueel de binnenwand met plasticfolie. Meng de ingrediënten voor de bodem en druk uit over de bodem van de vorm. Maak glad met de bolle kant van een lepel en zet koud weg.

Houd 50 gram mooie frambozen apart en vries deze in om bij de ijstaart te serveren. Druk de rest van de (ontdooide) frambozen door een zeef en gooi de pitjes weg. Meng 2 el honing door de frambozenpuree en zet koud weg. Haal het licht bevroren romige yoghurtmengsel uit de vriezer en mix met de staafmixer tot het lobbig is. Verdeel het over de taartbodem. Strijk glad en giet er de frambozencoulis over. Maak met de achterkant van een vork mooie swirls. Klop met de bodem van de taartvorm een paar keer op het aanrecht om de taartvulling gladder te maken en zet nog 4 uur (of een nachtje) in de vriezer. Serveer in punten met de achtergehouden bevroren frambozen.

Fotografie: Erik van Lokven