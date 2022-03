Lekker & licht weekmenu met gezonde pizza, taco’s en frappuccino

Goede start-maandag

Menu Ontbijt: ontbijtsalade Tussendoor: snoepgroenten Lunch: frisse radijssalade Tussendoor: trosje druiven Avondmaaltijd: vegetarische taco’s Tussendoor: 8 olijven

Ontbijt: ontbijtsalade

Bereidingstijd: 5 minuten. Kcal: circa 356.

Benodigdheden (voor 1 persoon):

½ grapefruit in partjes

150 g Griekse yoghurt

8 pecannoten of walnoten

1 sinaasappel, uitgeperst

Verdeel alle ingrediënten over een diep bord en giet als laatste de sinaasappelsap over de ontbijtsalade.

Tip: garneer met een handje rucola (verrassend lekker).

Ontbijtsalade Beeld Sigurd Kranendonk

Lunch: frisse radijssalade

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 323.

Benodigdheden (voor 1 persoon):

1 ei, gekookt en in vieren

½ avocado

1 zak gemengde salade (80 g)

4 radijsjes, in plakjes

evt. 1 hand alfalfa

Voor de dressing:

2 el olijfolie

1 el wittewijnazijn

2 tl honing

1 tl mosterd

peper en zout

Mix de ingrediënten voor de dressing en giet dit over de salade.

Avondmaaltijd: vegetarische taco’s

Bereidingstijd: 20 min. Kcal: circa 318 p.p.

Benodigdheden (voor 4 personen):

6 bospenen, geschild en in schijfjes

scheutje olijfolie

1 ui, gesnipperd

2 stengels bleekselderij, in dunne boogjes

1 blikje (140 g) tomatenpuree

2 tenen knoflook, in stukjes

350 g vegetarisch gehakt

½ bakje cherrytomaatjes, gehalveerd

1 tl kaneel

1 tl cayennepeper

8 tacoschelpen

2 el geraspte 30+-kaas

4 el Griekse yoghurt

Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de bospenen in 10 minuten gaar en giet af. Verhit een scheutje olijfolie in een hapjespan en fruit de ui en bleekselderij met de tomatenpuree 4 minuten op halfhoog vuur. Bewaar 1 eetlepel tomatenpuree voor de saus. Voeg de knoflook, het vegetarische gehakt, de tomaatjes, de bospeen en de kaneel en cayennepeper toe en bak 4 minuten mee.

Vul de taco’s met het mengsel en strooi de kaas eroverheen. Bak 5 minuten in het midden van de oven tot de kaas gesmolten is.

Maak ondertussen de saus. Roer hiervoor de tomatenpuree door de Griekse yoghurt. Serveer de saus bij de taco’s.

Tip: garneer met kiemgroenten of ijsbergsla.

Strenge dinsdag

Menu Ontbijt: pannenkoek met aardbeien Tussendoor: 2 kiwi's Lunch: appel-bietjessalade Tussendoor: snoeptomaatjes Avondmaaltijd: skinny pizza met salade Tussendoor: komkommerreepjes met tzaziki-dip

Ontbijt: pannenkoek met aardbeien

Bereidingstijd: 8 min. Kcal: circa 251.

Benodigdheden (voor 1 persoon):

2 eieren

2 el zuivelspread light

1 tl roomboter

8 aardbeien

Meng de eieren en zuivelspread. Bak de pannenkoeken (2 st) op laag vuur in de boter in 5 minuten gaar en beleg met aardbeiplakjes.

Lunch: appel-bietjessalade

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 395 p.p.

Benodigdheden voor de salade (voor 1 persoon):

1 handje spinazie

4 walnoten, grof gehakt

1 appel, in dunne plakjes

1 gekookte rode biet, in plakjes

½ bol mozzarella (125 g), in plakjes

Voor de dressing:

1 el olijfolie

1 el balsamicoazijn

peper en zout

Schep de helft van de dressing door de spinazie en walnoten. Leg de salade op een groot bord en leg daarop plakjes appel, biet en mozzarella. Besprenkel de salade met de overgebleven dressing.

Avondmaaltijd: skinny pizza

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 434 p.p. (bij een pizzapunt en een beetje salade)

Benodigdheden (voor 4 personen):

8 maïswraps

Voor topping 1 (2 wraps):

½ bol mozzarella, in plakjes (60 g)

3 plakjes parmaham, in stukken

6 champignons, in plakjes

1 kleine ui, in ringen

Voor topping 2 (2 wraps):

12 cherrytomaatjes, gehalveerd

½ el pesto

1 takje basilicum

6 zwarte olijven, in plakjes

2 el geraspte 30+ kaas

Voor topping 3 (2 wraps):

60 g geitenkaas

½ courgette, in plakjes

4 walnoten, gehakt

Zet de oven op de grillstand.

Leg de wraps op een bakplaat en bestrijk ze met een klein beetje water. Beleg de wraps met de toppings en plaats ze 5 minuten onder de grill.

Lekker met salade!

Benodigdheden (voor 4 personen):

½ courgette, in plakken geschaafd

cherrytomaatjes

olijven

plakjes parmaham

mozzarella

Voor de dressing:

1 tl pesto

1 el olijfolie

peper en zout

Skinny pizza Beeld Sigurd Kranendonk

Tussendoor: komkommerreepjes met tzatziki-dip

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: circa 122 kcal p.p.

Benodigdheden (voor 1 persoon):

1 komkommer

1 el kwark

½ teentje knoflook, geperst

1 tl olijfolie

peper en zout

Verwijder de zaadlijst van de helft van de komkommer, rasp en druk er zo veel mogelijk vocht uit. Meng met de kwark en breng op smaak met de knoflook, peper, zout en olijfolie. Snijd de rest van de komkommer in repen om te dippen.

Snoep gezond-woensdag

Menu Ontbijt: 3 vezelrijke crackers met zuivelspread en kipfilet Tussendoor: paprikareepjes Lunch: blini’s met verse kruiden Tussendoor: gevuld ei met pesto Avondmaaltijd: zalmpakketjes Tussendoor: snackworteltjes

Lunch: blini’s met verse kruiden

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 351.

Benodigdheden (voor 1 persoon 3 blini’s):

2 eieren

50 g boekweitmeel

50 ml melk

peper en zout

handje verse bieslook en peterselie

klontje roomboter

Splits de eieren en klop het eiwit stijf in een goed ontvette kom. Meng het eigeel met het meel en de melk tot een glad mengsel. Voeg wat peper en zout toe.

Spatel voorzichtig het eiwit door het meelmengsel en voeg de verse kruiden toe. Smelt een klein klontje roomboter in een anti-aanbakpan en bak drie kleine blini’s ongeveer 3-4 minuten op halfhoog vuur, tot de bovenkant bijna gestold is. Draai ze daarna nog even om zodat de andere kant ook gaar kan bakken.

Tip: Lekker met light zuivelspread of een plakje gerookte zalm.

Tussendoor: gevuld ei met pesto

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 123 p.p.

Benodigdheden (voor 1 persoon):

1 gekookt ei

1 tl pesto

1 tl kwark

Snijd het gekookte ei in de lengte doormidden en verwijder het eigeel. Prak het eigeel en roer de pesto en de kwark erdoorheen. Verdeel het ei-pestomengsel over de 2 halve eieren.

Avondmaaltijd: zalmpakketjes

Bereidingstijd: 8 min. Baktijd: 20 min. Kcal: circa 389 p.p.

Benodigdheden (voor 4 personen):

450 g broccoli, in roosjes

1 courgette, in plakjes, gehalveerd

½ bakje cherrytomaatjes, gehalveerd

4 moten zalm

2 limoenen, in kwarten

1 el viskruiden voor zalm

olijfolie

Verwarm de oven voor op 220 °C. Leg in het midden van een bakplaat een vel bakpapier. Meng de viskruiden met 2 el olijfolie en meng dit door de groenten. Leg een zalmmoot op het bakpapier en vervolgens twee limoenpartjes en een kwart van de broccoli, courgette en tomaatjes. Vouw het papier dicht zodat een pakketje ontstaat.

Herhaal dit voor de andere pakketjes. Laat de zalm in 20 minuten gaar worden in de oven.

Tip: ook lekker met verse dille.

Zalmpakketjes Beeld Sigurd Kranendonk

Tandje erbij-donderdag

Menu Ontbijt: 150 g kwark en 1 mandarijn Tussendoor: 8 amandelen en een handje gojibessen Lunch: supergezonde omelet met avocadospread Tussendoor: 1 schijf watermeloen Avondmaaltijd: sperziebonen met geitenkaas Tussendoor: cherrytomaatjes gevuld met zuivelspread

Lunch: supergezonde omelet met avacadospread

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 774.

Benodigdheden voor de avocadospread (voor 1 persoon):

1 avocado, in stukjes

1 teen knoflook

1 bosui, in ringen

½ bosje peterselie

½ bakje (25 g) bieslook

1 el olijfolie

Benodigdheden voor de omelet (voor 1 persoon):

2 eieren

peper en zout

scheutje melk

klontje roomboter

2 el gojibessen

8 amandelen

Meng voor de avocadospread alle ingrediënten met een staafmixer tot een gladde massa en breng de spread op smaak met peper en zout.

Breek voor de omelet de eieren boven een kom. Doe er zout, peper en een scheutje melk bij. Klop los met een vork. Verwarm de koekenpan op hoog vuur en laat er een beetje boter in smelten. Giet het eimengsel in de pan. Zet dan het vuur lager en laat even doorgaren, eventueel met een deksel op de pan. Klap de omelet dubbel en besmeer de bovenkant met 4 eetlepels avocadospread.

Maak de omelet supergezond door er de gojibessen en amandelen over te strooien.

Tip: besprenkel de overige avocadospread met citroensap om morgen te kunnen gebruiken.

Supergezonde omelet Beeld Sigurd Kranendonk

Avondmaaltijd: sperziebonen met geitenkaas

Bereidingstijd: 25 min. Kcal: circa 276 p.p

Benodigdheden (voor 4 personen):

400 g sperziebonen

4 el olijfolie

4 teentje knoflook, in stukjes

4 geitenkaasjes (à 60 g), elk in 6 punten

1 bakje cherrytomaten, gehalveerd

bakje gegrilde paprika's (200 g), in repen

peper en zout

Verwarm de oven voor op 200˚C. Kook de sperziebonen in 6 minuten beetgaar. Verwarm de olijfolie met de knoflook 2 minuten op laag vuur.

Vul een ovenschaal met de sperziebonen, geitenkaas, paprika en tomaat en breng op smaak met peper en zout. Besprenkel de knoflookolie.

Verwarm 15 minuten in de oven.

Smokkel-vrijdag

Menu Ontbijt: 150 g kwark met 8 amandelen en handje gojibessen Tussendoor: watermeloen-shake Lunch: 3 vezelrijke crackers met avocadospread Tussendoor: watermeloen-shake Avondmaaltijd: slanke stamppot met kipgehaktballetjes Tussendoor: 1 volkorenbeschuit met roomboter en 5 aardbeien

Tussendoor: watermeloen-shake

Bereidingstijd: 5 min. Kcal: circa 79 p.p.

¼ watermeloen

5 ijsblokjes

1 tl honing

1 limoen, uitgeperst

Snijd de watermeloen in dikke stukken. Haal de zaadjes eruit en snijd de schil weg. Doe de watermeloen met de ijsblokjes in de blender. Voeg de honing en limoensap toe. Schenk de shake in een glas.

Avondmaaltijd: slanke stamppot met kipgehaktballetjes

Bereidingstijd: 20 min. Kcal: circa 491 p.p.

Benodigdheden voor de stamppot (voor 4 personen):

2 bloemkolen, in roosjes

1 el zuivelspread light, kruiden

1 zak rucola (125 g)

15 zongedroogde tomaatjes, in stukjes

2 el bieslook, gehakt

peper en zout

Voor de gehaktballetjes:

300 g kipgehakt

½ zakje gehaktkruiden

olijfolie

Kook de bloemkoolroosjes in 12 minuten gaar. Meng intussen de kruiden door het kipgehakt en rol er balletjes van. Bak deze in wat olijfolie bruin op halfhoog vuur.

Giet de bloemkool af en pureer met een staafmixer. Maak iets smeuïger met de zuivelspread. Meng de rucola, tomaatjes en bieslook erdoor en breng op smaak met peper en zout. Serveer met de kipgehaktballetjes.

Slanke stamppot met kipgehaktballetjes Beeld Sigurd Kranendonk

Heerlijke zaterdag

Menu Ontbijt: banaaneiwit Tussendoor: 150 g kwark met 8 amandelen en een handje gojibessen Lunch: koolhydraatarm kikkererwtenbrood Tussendoor: frappuccino Avondmaaltijd: gestoofde venkel Tussendoor: gevulde champignons

Ontbijt: banaaneiwit

Bereidingstijd: 10 min. Kcal: circa 203 kcal p.p.

Benodigdheden:

1 banaan

1 eiwit

1 el honing

Verwarm de oven voor op 200˚C. Halveer de banaan in de lengte en leg in een ovenschaaltje. Klop het eiwit stijf in een vetvrije kom. Voeg de honing toe en klop het eiwit nog even door, tot het schuim mooi glanst. Schep het schuim op de banaanhelften. Laat het eiwitschuim in 5 minuten goudbruin kleuren.

Lunch: koolhydraatarm kikkererwtenbrood

Bereidingstijd: 8 min. Baktijd: 35 min. Kcal: circa 131 per plak

Benodigdheden (voor 1 brood):

2 blikken kikkererwten à 400 g

3 eieren

2 el Italiaanse kruiden (vers of gedroogd)

2 bosuien, in ringetjes

1 teentje knoflook, geperst

peper en zout

2 gele of rode voorgekookte bieten, in plakjes

cakevorm

keukenmachine

Verwarm de oven voor op 220°C. Maal de kikkererwten grof in de keukenmachine. Voeg hier het ei, de Italiaanse kruiden, bosui en knoflook aan toe. Breng op smaak met peper en zout. Giet de helft van het mengsel in het cakeblik. Verdeel de plakjes biet in het beslag. Giet daarna de rest van het mengsel erop en druk goed aan. Beleg de bovenkant met de laatste plakjes biet. Bak het brood in 35 minuten gaar.

Tip: beleg met wat plakjes mozzarella.

Tussendoor: frappuccino

Kcal: circa 113 p.p.

Benodigdheden:

100 ml afgekoelde espresso

½ banaan

100 ml melk

1 tl cacoapoeder

6 ijsklontjes

Meng alle ingrediënten in een blender en mix dit totdat het ijs fijngemalen is.

Frappuccino Beeld Sigurd Kranendonk

Avondmaaltijd: gestoofde venkel

Bereidingstijd: 20 min. Kcal: circa 281 p.p.

Benodigdheden (voor 4 personen):

2 venkelknollen, in dunne plakken (bewaar het groen)

1 el olijfolie

1 el tomatenpuree

100 ml kippenbouillon

4 kipfilets (à 150 g)

peper en zout

Verwarm de olijfolie in een pan en bak hierin de venkelplakken onder af en toe omscheppen in 5 minuten gaar. Roer de tomatenpuree door de bouillon en schenk dit over de venkel. Stoof de venkel in 15 minuten gaar op laag vuur met de deksel op de pan. Bak intussen de kipfilet, breng op smaak met peper en zout en serveer dit bij de venkel.

Tip: strooi 2 el kappertjes over de maaltijd.

Tussendoor: gevulde champignons

Bereidingstijd: 5 min. Baktijd: 15 min. Kcal: circa 48 kcal p.p.

Benodigdheden:

8 champignons, steel verwijderen

2 el zuivelspread light

1 takje peterselie, fijngeknipt

peper en zout

Verwarm de oven voor 180 °C. Meng de zuivelspread en peterselie en breng op smaak met peper en zout. Vul de champignons met het zuivelspreadmengsel. Bak de gevulde champignons in 15 minuten gaar.

Slanke zondag

Menu Ontbijt: 2 volkoren beschuiten met roomboter en belegd met 10 aardbeien Tussendoor: snoeptomaatjes Lunch: 2 plakken kikkererwtenbrood (van zaterdag) besmeerd met hummus Tussendoor: 150 g kwark met 10 druiven en 8 walnoten Avondmaaltijd: ceviche van kabeljauwfilet Tussendoor: 1 zakje snackworteltjes (120 g)

Avondmaaltijd: ceviche van kabeljauwfilet

Bereidingstijd: 15 min. Kcal: circa 148 p.p.

Benodigdheden voor de ceviche (voor 4 personen):

4 kabeljauwfilets (400 g), het is belangrijk dat de vis goed vers is!

sap van 4 limoenen

1 teentje knoflook, in kleine stukjes

peper en zout

¼ rettich (groente), in dunne plakjes geschaafd

½ rode peper, fijngesneden

1 handje veldsla

Benodigdheden voor de mosterdsaus:

2 tl grove mosterd

20 ml kookroom light

1 el honing

peper en zout

Snijd de kabeljauwfilet in zo dun mogelijke plakken. Leg de plakjes in een schaal. Pers de limoenen uit, meng met de knoflook, peper en zout. Laat de vis hierin 10-15 min. Marineren tot de vis wit ziet. Leg de vis even apart.

Maak intussen de mosterdsaus door alle ingrediënten met elkaar los te kloppen. Leg de rettichplakjes in het achtergebleven zuur en haal ze er direct weer uit.

Serveer de vis op een bedje van rettich en garneer met de mosterdsaus, rode peper en veldsla. Eet er een lekkere salade bij van rettich en veldsla.

Tip: garneer met flinterdunne plakjes radijs en tuinkers.

Ceviche van kabeljauwfilet Beeld Sigurd Kranendonk

Goed om te weten

Snoepgroenten: cherrytomaatjes, stukjes komkommer, radijsjes, paprikareepjes, bloemkoolroosjes en stukjes bleekselderij.

Drinken! Drink elke dag 1,5 tot 2 liter vocht zonder suiker zoals water, water met citroen en/of munt, thee, koffie, koolzuurhoudend water, groentesap en heldere bouillon.

Onbeperkt groenten: groenten, rauw of gekookt, kun je nooit te veel eten. Ze zijn gezond, geven een verzadigd gevoel én: weinig calorieën!

Bewegen: probeer minimaal een half uur per dag te bewegen en maak hier een gewoonte van. Voor wie veel en intensief beweegt: voeg aan het dagmenu 1 à 2 stuks fruit toe.

Let op! Dit weekmenu is een verzameling caloriearme suggesties, maar geen dieet op maat. Ben je ouder dan 80 jaar of jonger dan 18 jaar, heb je een allergie, gebruik je medicijnen of heb je diabetes type 2? Volg dit menu dan alleen met advies van de huisarts. Wil je dit menu een langere periode eten, voeg dan per dag 1 stuk fruit, 1 portie zuivel, 1 volkoren boterham en 2 el rijst, pasta of aardappelen toe.

Je kunt dit weekmenu niet volgen als je zwanger bent, borstvoeding geeft of diabetes type 1 hebt.