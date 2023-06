Lekker light: dubbele-courgettepizza

De truc is: zo droog mogelijke courgette. Echt even goed uitwringen dus, die rasp.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 2 personen • 1 grote courgette, grof geraspt

• 1 groot ei of 2 kleintjes, losgeklopt

• 1 bol light mozzarella (125 g), grof geraspt

• Zout en versgemalen peper

• 1 el olijfolie om in te vetten

• 1 kleine courgette, in dunne linten geschaafd

• 2 el lekkere olijfolie

• ½ citroen, rasp + sap

• ½ bol light mozzarella

• 1 handje lekkere zwarte olijven zonder pit

• 30 g pijnboompitten, kort geroosterd in een droge koekenpan

• Basilicumblaadjes Bereiden: 15 min. Bakken: 35 min. Kcal.: 510 p.p.

Courgettepizza, zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de geraspte courgette in een schone theedoek (gewassen zonder wasverzachter) en wring grondig uit.

Meng de rasp met het ei, de mozzarellarasp, zout en peper.

Vet de bakplaat in en leg er een vel bakpapier op. Schep het courgettemengsel op het bakpapier en spreid het met een spatel gelijkmatig uit tot een grote pizzabodem.

Bak de pizzabodem 15 min. in de oven. Haal hem uit de oven, leg er een tweede vel bakpapier op en draai de boel om (pas op, de bakplaat is gloeiendheet).

Bak de pizzabodem op de andere kant nog 10 min.

Meng intussen de courgettelinten met 2 el olie, citroenrasp en -sap.

Haal de pizzabodem uit de oven en verdeel de mozzarella in plukjes erover, gevolgd door de courgettelinten en de olijven. Bak de pizza nog 5-10 min. in de oven tot de kaas net gesmolten is.

Bestrooi voor het serveren met de pijnboompitten en basilicumblaadjes.

Styling: Ingrid van Kuringen. Foodstyling: Oscar De Lint. Productie en receptuur: Studio Van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. M.m.v. de Bijenkorf, Dille & Kamille, La Folie Antiek