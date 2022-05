Lekker makkelijk: voor deze espresso martini-cheesecake heb je geen oven nodig

Ook voor de Aperol-liefhebbers hebben we een cheesecake.

Cheesecake

70 gram gezouten boter, plus extra om in te vetten

Siroop

Topping

Vet een taartvorm (20 x 25 x 4,5) met losse bodem in en bekleed het met bakpapier. Smelt vervolgens de boter in een pan op een laag vuur, giet het in een grote kom en zet opzij.

Doe de digestieve koekjes en cantuccini in een keukenmachine en maal tot fijne kruimels. Voeg de kruimels toe aan de kom met boter en roer goed. Giet de boterkruimels in de bakvorm en druk het stevig aan. Zet de bakvorm 30 minuten in de koelkast of 10 minuten in de vriezer.

Smelt de pure chocolade au bain-marie en roer tot een gladde massa. Laat de gesmolten chocola ongeveer 15 minuten op kamertemperatuur komen.

Verdeel de cream cheese, poedersuiker en de double cream gelijkmatig over twee komen. Voeg aan een van de twee kommen de afgekoelde gesmolten chocolade toe en klop het met een (elektrische) garde op tot het dik en romig is. Voeg aan de andere kom de koffie, koffielikeur en vanillepasta toe. Dit klop je 3 tot 5 minuten dik en romig (let op: dit mag minder dik zijn dan het chocolademengsel).

Lepel het chocolademengsel over de koekjesbodem en egaliseer met een paletmes of deegschraper. Zet de taart 30 minuten in de vriezer. Lepel vervolgens het koffiemengsel over de taart heen en egaliseer het oppervlak nogmaals. Zet de taart 24 uur in de vriezer. Bevroren en goed afgedekt is de taart maximaal twee weken houdbaar.

Wanneer je de taart wilt serveren, kun je beginnen aan de siroop. Giet de koffielikeur, koffie en suiker in een kleine steelpan. Breng het aan de kook en laat pruttelen tot er na vijf minuten een stroperige substantie ontstaat. Laat de siroop daarna goed afkoelen.