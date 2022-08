Lekker nieuws: Ben & Jerry’s en Tony’s Chocolonely slaan de handen ineen

Zo komt er een nieuwe ijssmaak van Ben & Jerry’s, namelijk melk karamel zeezout. Deze smaak bestaat uit roomijs met chocoladesmaak met gezouten karamel swirls, karamel stukjes & zeezout chocolatey chunks. Hiervoor gebruiken ze de cacaobonen van Tony’s. De nieuwe smaak komt er ook in een vegan-variant.

Twee nieuwe repen

Daarnaast komt Tony’s met twee nieuwe chocoladerepen: dark milk brownie en white strawberry cheesecake. Die eerste bevat donkere melkchocolade en knapperige stukjes brownie en die tweede bevat witte cheesecake-style chocolade met sticky aardbeien en kruimelige koekjes. Yum!

Chocolate Love A-Fair

Ben & Jerry’s sluit zich hiermee aan bij de missie van Tony om chocolade 100% slaafvrij te maken. Tony's wil een einde maken aan moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de cacao-industrie. Deze samenwerking hebben ze de liefdevolle naam Chocolate Love A-Fair gegeven.

Reactie

Tony’s laat over de samenwerking weten: ‘Ben & Jerry’s sluit zich als eerste ijsmerk ter wereld aan bij onze missie om alle chocolade 100% slaafvrij te maken. Dat doen ze door traceerbare cacao vanaf nu in te kopen via Tony’s Open Chain.’

Wanneer te koop?

De nieuwe ijssmaken liggen vanaf 5 september in de vriezer. De repen vind je vanaf 2023 in de supermarkt.

Een bak bemachtigd? Zo deel je ‘m met je partner:

Bron: Tony’s Chocolonely