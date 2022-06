Lekker voor op de barbecue: zo maak je gegrilde watermeloen

Lekker voor op de barbecue: zó maak je gegrilde watermeloen Beeld Getty Images/iStockphoto

Wil je ook eens iets anders dan vlees, vis of groente op de barbecue leggen? Dan hebben we ter afwisseling een lekker zoet recept voor je. Wist je namelijk dat gegrilde meloen op de barbecue ook ontzettend lekker is?