Lekkernij zonder ei: surpriseschelpen met sinaasappelcustard en meringue

Een lekker zoet gebakje voor bij de koffie maken, wordt wel heel makkelijk met dit recept. Bonus: deze supriseschelpen maak je zonder ei.

Yvonne Jimmink Libelle

Voor 8 personen: Voor de custard:

• 4 bio sinaasappels, rasp en sap (300 ml)

• 550 g gecondenseerde melk (ca. 1,5 blikje à 397 g)

• 1 el verse rozemarijn, fijngehakt

• 40 g maïzena Voor de schelpen:

• 8 plakjes bladerdeeg (Koopmans origineel is vegan)

• 2 el water of melk

• 3 el grove kristalsuiker

• 75-100 g chocolade (wit, melk of puur), gesmolten Voor de meringue:

• 100 ml aquafaba (kookvocht van bijv. kikkererwten uit pot)

• 1 tl azijn of citroensap

• 110 g fijne kristalsuiker of witte basterdsuiker

• extra rozemarijn voor garneren en evt. een paar eetbare bloemen of een handje zacht fruit Voor de topping:

• verse rozemarijn

• blauwe bessen

• frambozen

• eetbare bloemen Extra:

• 6 ovenschaaltjes van ca. 7 cm Ø

• crème brûlée-brander of ovengrill Bereiden: 45 min. Oventijd: 15 min.

Zo maak je de supriseschelpen:

Meet 250 milliliter sinaasappelsap af, doe in een steelpan met de gecondenseerde melk en rozemarijn, en breng al roerend tegen de kook. Roer goed over de bodem tegen het aanbranden. Roer in een kommetje de maïzena los met de rest van het sap (50 milliliter) en giet al roerend bij het hete sapmengsel. Roer goed door over de bodem tegen het aanbranden en laat 5 minuten zachtjes pruttelen en binden. Giet de custard in een hittebestendige schaal of jampot en laat afkoelen.

Verwarm ondertussen de oven voor op 185 °C, hetelucht. Zet de ovenschaaltjes ondersteboven op een bakplaat, met de bodem omhoog. Bekleed elke bodem met een cirkeltje bakpapier en vet de rand en het papier in. Steek met behulp van een schoteltje van circa 11 centimeter doorsnede cirkels uit het bijna ontdooide bladerdeeg of snijd vierkanten van circa 10 centimeter. Bestrijk heel dun met water of melk en leg in een bord met de grove suiker. Druk iets aan en prik overal gaatjes in het deeg met een vork. Leg met de suikerkant omhoog over de bodems van de ovenschaaltjes. Vorm de randen er iets omheen en bak in 8-10 minuten lichtbruin en knapperig. Keer de bladerdeegbodems op de bakplaat, bak nog 3-5 minuten gaar en goudbruin aan de binnenkant en laat de schelpen afkoelen. Bestrijk de binnenkanten met gesmolten ­chocolade en laat hard worden.

Verhit voor het serveren de ovengrill voor op 250 °C of zet de crème brûlée-­brander klaar. Mix in een brandschone metalen of glazen kom met eveneens brandschone gardes de aquafaba stijf. Klop de azijn even mee en mix de suiker er in gedeelten door. Mix telkens tot de suiker helemaal is opgenomen en klop dan nog 3 minuten door tot een stevig schuim. Roer de custard los en glad en schep een flinke lepel in de schelpen. Schep er royaal meringue op en maak mooie pieken. Zet op een rooster vlak onder de grill in de oven om de punten en randjes te bruinen (blijf erbij, dat kan snel gaan!) of bruin ze met de crème brûlée-brander. Garneer met fruit, een extra plukje rozemarijn en serveer.

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Yvonne Jimmink