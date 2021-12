Het fijne aan deze koekjes is dat ze niet veel tijd en moeite kosten, maar wel héél lekker smaken. Het maken van het beslag kost je slechts drie minuten en door flink wat geraspte sinaasappelschil toe te voegen en de koekjes te dippen in de boozy oranje glazuur, kun je op een andere manier genieten van je Aperol Spritz.

Wat heb je nodig?

Voordat je kunt beginnen, is het belangrijk om de volgende ingrediënten in huis te hebben.

Voor de koekjes zelf

10 eetlepels ongezouten boter

1 ei

2/3 cup suiker

3 middelgrote of 2 grote sinaasappels

Een halve theelepel sinaasappel-extract

Een halve theelepel zout

2 cups bloem

Voor het glazuur

1 cup poedersuiker

1/4 cup Aperol Spritz

4 theelepels suiker

Stappenplan

Tijd om te beginnen! Verwarm als eerste de over voor op 180 graden. Meng de kristalsuiker en sinaasappelschil in een kom en voeg vervolgens de boter, het vanille-extract, de sinaasappelextract en het zout toe. Mix alles tot een luchtig beslag met een lichte kleur. Voeg hierna het ei toe en mix het nog een keer door elkaar. Zeef de bloem in het beslag en herhaal het mixen. Kneed vervolgens alles met je handen nog kort tot een bol.

Pak er een deegroller bij en rol het beslag tot ongeveer 1 centimeter uit op een stuk bakpapier. Pak er een leuke koekjesvormen bij en druk hiermee de koekjes uit. Leg deze op een ander stuk bakpapier. Plaats de koekjes voor ongeveer 8 tot 10 minuten in de oven, totdat de bovenkant helemaal droog is. Laat de koekjes nog even afkoelen.

Nu komen we bij het leukste gedeelte, namelijk het maken van de Aperol Spritz-glazuur. Meng de poedersuiker samen met de Aperol in een kommetje. Dip de bovenkant van de koekjes in het glazuur en laat het zo’n 15 minuten uitharden. Om het extra feestelijk te maken, kun je na het dippen nog wat sprinkles op de koekjes strooien.

Bron: The Kitchnn