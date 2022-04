Leuk voor het paasontbijt: paasschuimpjes met grapefruitcurd

Zelf curd maken is heel gemakkelijk. Met dit recept worden de eiwitten die overblijven meteen ook gebruikt: voor de paasschuimpjes.

Yvette Van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 20 paasschuimpjes Schuimpjes

• 3 eiwitten, op kamertemperatuur

• 120 g fijne suiker

• 75 g poedersuiker Curd

• 65 ml grapefruitsap

• sap van ½ citroen

• 3 eidooiers

• 1 el bloem

• 1,5 el maïzena

• 75 g fijne kristalsuiker

• 75 g koude boter, in blokjes Bereiden: 20 min. Bakken: 1,5 uur. Kcal.: 95 p.st.

Verwarm de oven voor op 100 °C en bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Klop de eiwitten voor de schuimpjes in een brandschone kom tot stijve pieken en mix dan schep voor schep de fijne suiker erdoor. Klop steeds 3-4 min. tussen elke schep tot de suiker helemaal is opgelost. Het moet een dik, glanzend mengsel worden. Spatel vervolgens eerst 1/3 van de gezeefde poedersuiker erdoor, en daarna de rest. Vul een spuitzak met het eiwitmengsel en spuit ovale toefjes ter grootte van een ei op de bakplaten. Houd onderling een afstand aan van 4 cm en maak in elk ‘ei’ een kuiltje met de bolle kant van een vochtige koffielepel. Bak de schuimpjes in de oven circa 1,5 uur mooi droog.

Meng voor de curd in een steelpannetje het grapefruitsap met het citroensap de eidooiers, de bloem, maïzena en suiker en breng al roerend zacht aan de kook. Blijf roeren tot de suiker is opgelost en het mengsel is ingedikt, dit duurt 8-10 min.Haal de pan van het vuur en roer met een garde klontje voor klontje de boter erdoor. Laat de curd helemaal afkoelen. Schep 1 koffielepeltje curd in het kuiltje van elk schuimpje en serveer meteen.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Ajda Mehmet. | Productie, illustraties en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.M.V. Casa, Ikea, Van Manen, Sisssy-Boy Homeland