Libelle legt uit: hoe (on)gezond is popcorn?

Eerst het goede nieuws. Popcorn is rijk aan antioxidanten en polyfenolen — een stofje dat ontstekingsremmend werkt. Polyfenolen komen in grotere concentraties in popcorn voor. Volgens een onderzoek van American chemical society bevat popcorn meer antioxidanten en polyfenolen dan fruit.

In een portie popcorn zit gemiddeld zo’n 300 milligram polyfenolen, bij fruit is dat gemiddeld 160 milligram polyfenolen. Daarnaast bevat deze ideale filmsnack ook nog eens een goede bron van vitamine B1, B2 en ijzer. Maar voordat je flink inslaat: niet alle popcorn is gezond.

Pure popcorn óf popcorn uit de supermarkt

Als je popcorn zonder toevoegingen eet, bevat het maar één ingrediënt: maïs. Bij het verhitten van de maïskorrel ontstaat er stoom aan de binnenkant, omdat het water in de korrel verdampt. De druk wordt te hoog, de schil barst open en er ontstaat popcorn. Maak je het op deze manier klaar (zonder zout, suiker of boter) dan is het zeker een gezonde snack.

De popcorn in de supermarkt is helaas een stuk ongezonder. De kant-en-klare popcorn is vaak gemaakt met harde, verzadigde vetten. Dit zijn slechte vetten. Je kunt je voorstellen dat een laag karamel of zout het niet veel beter maakt. Ook de magnetronpopcorn is voorzien van een flinke laag vet en zout. Niet zo gezond dus.

Hoe je zelf gezonde popcorn maakt?

Doe een klein scheutje zonnebloemolie in een pan en zet ’m op hoog vuur. Zodra de pan goed warm is, strooi je de maiskorrels in de pan. Let op: zorg dat je popcornmais gebruikt. Doe de deksel op de pan en schud de korrels goed door de olie. Blijf bij je pan in de buurt, want het is zo klaar.

Zodra het poppen is gestopt, kun je de pan van het fornuis halen. Doe dit zo snel mogelijk, anders verbrandt je popcorn. Zout, boter of karamel kun je beter links laten liggen. Wil je toch nog iets extra’s, maar dan gezond? Probeer dan chilivlokken, paprika-, knoflook-, chili- of kerriepoeder.

Bron: GezondNu