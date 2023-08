Libelle Legt Uit: rijst wassen, een goed idee of niet?

Waarom zou ik mijn rijst wassen?

Niet alleen omdat moeders en oma’s het zeggen, maar het wassen van rijst heeft echt voordelen. Zelfs wetenschappers (zoals Harold McGee in On food and cooking) zeggen het. Als je je rijst wast, wordt het overtollig zetmeel verwijderd waardoor je rijst lekker losjes en niet klef wordt. Je weet wel, zodat je niet eindigt met die plakkerige rijstballen in je pan.

Hoe was ik rijst?

Rijst wassen is heel simpel. Pak een zeef of vergiet, giet de juiste hoeveelheid rijst er in en houdt het onder de kraan. Zorg voor stromend koud water. Daarna kun je je rijst op de gebruikelijke manier koken. Bijvoorbeeld in een pan of rijstkoker.

Déze rijstsoorten kun je beter niet wassen

Als je rijst maakt voor paella, sushi, risotto of dessert, houd je best van kleefkracht. Hier geldt: handen af van de wasbak! Het extra zetmeel zorgt juist voor die lekkere romige structuur. Jammie.

Ik heb geen zeef, kan ik dan nog steeds mijn rijst wassen?

Natuurlijk kan dat. Doe je rijst in een pan met koud water, roer, en giet het voorzichtig af met de deksel erop. Herhaal tot het water helder is. En voilà.

Weken geeft een nóg lekkerder resultaat

Na het wassen kun je de rijst weken voor maximaal succes. Dit verkort de kooktijd en het maakt de textuur van de korrels lekkerder. Een half uurtje is genoeg. Kook je basmati rijst? Dan kun je deze het beste áltijd even weken.

Je kunt je rijst dus wassen, maar het is geen must. Vind je een ‘losse rijstkorrel’ lekkerder? Was dan even. Liever snel-snel? Geen zorgen, die rijst wordt evengoed lekker. Honger gekregen? Deze rijst-bonensalade met spicy limoendressing is écht verrukkelijk. Perfect voor bij warm weer en in een handomdraai gemaakt. Smakelijk eten.

Zo maak je jouw rijst extra luchtig én droog.

Bron: Lassie