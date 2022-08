Libelle Legt Uit: waarom verschillen eieren van kleur?

"Nederland kent twee soorten eieren: witte en bruine. De kleur wordt bepaald door het ras van de kip", legt Jur uit. "Je kunt aan de oorlellen van een kip zien welke kleur eieren ze legt: kippen met rode oorlellen leggen een bruin ei en die met witte oorlellen een witte."

Meest verkocht

Welke eieren zijn populairder: de witte of de bruine? "In Nederland worden meer bruine dan witte eieren verkocht", vertelt Jur. "Veel mensen denken dat een bruin ei gezonder, diervriendelijker en smaakvoller is, terwijl witte eieren worden geassocieerd met goedkoop en legbatterijen. Maar dat klopt niet."

Verschil in smaak

Is er nog een verschil in smaak tussen de verschillende kleuren? Volgens de expert van Blije Kip niet. "Wel is het zo dat de kleur van de dooier kan worden beïnvloed door het voer dat de kippen krijgen. Zo hebben kippen die gele mais eten een meer oranje dooier.”