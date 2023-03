Libelle Legt Uit: wat is duurzamer, een biologische komkommer in plastic of een niet-biologische komkommer zonder?

Duurzaam is het toverwoord van nu, maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Want wat zijn nou eigenlijk duurzame keuzes? Libelle stelt iedere week een duurzaamheidsvraag aan het platform hetkanWEL, voor een groener, eerlijker en leuker leven. Deze week: wat is duurzamer, een biologische komkommer in plastic of een niet-biologische komkommer zonder plastic?

Het assortiment onverpakt groente en fruit wordt steeds groter in de gemiddelde supermarkt. Desondanks vind je op de versafdeling ook nog regelmatig producten in plastic. Denk bijvoorbeeld aan biologische paprika of komkommer. Wat ons bij het volgende dilemma brengt, want wat is in dat geval duurzamer: een biologische komkommer (of paprika) in plastic of een niet-biologisch exemplaar zonder plastic?

Plastic verpakking

Plastic wordt gemaakt van fossiele grondstoffen, is niet afbreekbaar en komt vaak als zwerfafval in de natuur terecht. Het materiaal is de laatste jaren dan ook behoorlijk in diskrediet geraakt en verliest aan populariteit. Dat is niet honderd procent terecht. Plastic heeft namelijk ook zo z’n voordelen.

Zo zorgt plastic ervoor dat levensmiddelen langer houdbaar zijn, wat weer helpt tegen voedselverspilling. We gooien tenslotte nog steeds ruim 34 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Plastic houdt het product niet alleen goed in jouw koelkast, maar ook in het hele traject ervoor. Want die komkommer heeft al een hele reis afgelegd voordat-ie in de winkel ligt. Dus dan toch maar in plastic? Zo simpel ligt het helaas niet.

Pesticiden

Voor het kweken van niet-biologische groente en fruit worden pesticiden gebruikt. Dat is funest voor de biodiversiteit (insecten gaan niet lekker op die chemische rommel), maar ook voor de bodemkwaliteit. Want die pesticiden blijven decennialang in de grond en worden in verband gebracht met ziektes als Parkinson.

En dan nog iets: het wassen van groente en fruit is natuurlijk altijd een goed idee - je spoelt er immers vuil, stof en bacteriën mee weg - maar die pesticiden krijg je nou juist níet weg met een beetje kraanwater. Anders zou de boer na elke regenbui immers opnieuw moeten spuiten. Kortom: er valt een hoop te zeggen voor groente en fruit zónder bestrijdingsmiddelen. Biologisch dus.

De houdbaarheid van producten

Helemaal als je bedenkt dat we - naast die 34 kilo voedsel - ook 33 kilo aan plastic verpakkingen weggooien per jaar. Dat zijn natuurlijk niet alleen maar voedselverpakkingen, maar toch: alle beetjes die we daarin kunnen wegbezuinigen helpen.

Bovendien blijkt uit onderzoek van de Britse non-profit organisatie WRAP (Waste and Resources Action Program) dat plastic verpakkingen de houdbaarheid van groente en fruit helemaal niet verlengen. Hiervoor testte de organisatie broccoli, bananen, appels, komkommers en aardappelen. In dat licht is het dan ook niet zo raar, dat plastic verpakkingen om groente en fruit sinds vorig jaar verboden zijn in Frankrijk. Ook Spanje is bezig met een dergelijk verbod.

In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar een aantal supermarktketens kondigde vorige maand wel aan geen gratis plastic en papieren zakjes meer te verstrekken voor losse groente en fruit. Daarmee hopen de winkels 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes te besparen. Jammer is alleen dat de meeste supermarkten herbruikbare zakjes van polyester (plastic) verkopen, die microplastics afgeven. Kies dus liever voor een katoenen zakje als je losse groente en fruit koopt.

Conclusie

Plastic versus pesticiden: het blijft een beetje appels met peren vergelijken. Zeker als je bedenkt dat het plastic bij groente en fruit vaak niet nodig is, maar vooral gebruikt wordt om aan te geven dat de ene komkommer niet en de andere wel biologisch is. In een biologische supermarkt heb je dat probleem niet en kun je dus biologisch zonder plastic kopen. De meeste biologische boodschappen doen we echter nog steeds bij de gewone supermarkt. In dat geval kiezen we toch voor de biologische komkommer in het plastic. Helaas.