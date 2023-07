Libelle legt uit: zijn er goede en slechte suikers?

Suikers zijn koolhydraten

De verschillende soorten suikers in onze voeding vallen onder de koolhydraten. Koolhydraten hebben als belangrijkste functie om energie (brandstof) te leveren. Goede koolhydraten zijn de brandstof voor ons lichaam. Deze zijn te vinden in volkorenbrood, zilvervliesrijst, volkorenpasta, groenten, fruit en peulvruchten. Ze zitten boordevol vezels die een lang verzadigingsgevoel geven en daardoor indirect bijdragen aan gewichtsverlies. Suiker kent vele vormen, van de suiker uit de suikerpot, honing of agavesiroop tot suikers die van nature in bijvoorbeeld fruit (fructose) en zuivel (lactose) voorkomen.

Bestaat goede suiker?

In steeds meer recepten wordt tafelsuiker vervangen door ‘gezondere’ alternatieven, zoals zoetstoffen. Is dat werkelijk beter voor je? ‘Eetmevrouw’ Pauline Kortbeek is diëtist. Volgens haar is er geen ‘betere suiker’. “Zowel zoetstoffen als suiker zijn een minder verstandige keuze. Zoetstoffen als aspartaam worden kunstmatig gemaakt en suiker komt dan wel van een suikerbiet, een plant dus, maar is zo bewerkt dat alle gunstige stoffen, waaronder vezels, eruit zijn”, zegt ze.

Welke zoetstoffen zijn er?

Er bestaan tientallen verschillende zoetstoffen. De bekendste zijn stevia, sukrin, glucose en fructose. De meest gebruikte zoetstof in dranken en voeding is aspartaam. Dat is een kunstmatige zoetstof die wel 200 keer zoeter is dan suiker, maar nauwelijks calorieën bevat, terwijl één gram suiker wel vier calorieën telt. De kunstmatige zoetstof aspartaam is gemaakt van uitwerpselen van de Escherichia coli (E.coli E951) bacterie, oftewel de poep van de poepbacterie. Klinkt vies? Uit recent onderzoek blijkt dat aspartaam ook nog eens kankerverwekkender is dan voorheen werd aangenomen. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat zoetstoffen een negatieve invloed op je darmflora hebben.

Zijn zoetstoffen beter dan suiker?

Aspartaam én suiker worden vaak verwerkt in producten die geen gezonde keuze zijn, zoals frisdrank, gezoete (zuivel)dranken, koek, snoep, gebak, chocolade, ontbijtgranen en kant-en-klare voedingsmiddelen. “Daarom is het een minder verstandige keuze om deze producten veel te eten”, zegt diëtist Kortbeek. Voor mensen die willen afvallen kán het nuttig zijn om suiker te vervangen door zoetstof, omdat zoetstoffen minder calorieën bevatten dan suiker.

De ‘betere’ suiker

Wat de ‘betere’ suiker is, hangt sterk van je doel af. Als je diabetes hebt, is het goed om enorme pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel te vermijden. Dan kun je beter kiezen voor een zoetstof. Is je doel om minder koolhydraten (en dus minder calorieën) te nuttigen, dan kun je de toegevoegde suikers ook beter vervangen door zoetstoffen. Suiker én zoetstoffen met mate gebruiken is echter voor iedereen beter.

Welke suikervervanger is een goed alternatief?

Volgens Pauline is er maar één zoetstof-alternatief en dat is fruit. “Fruit of gedroogd fruit is de beste manier om wel zoet te eten, maar ook vezels, vitamines en mineralen binnen te krijgen.”

De tip om suiker te weerstaan?

Suikerverslaving is deels erfelijk, maar wat moet je doen om er vanaf te komen? “Allereerst is het verstandig om na te gaan in welke producten die je eet, suiker of zoetstoffen zitten. Hoeveel is dit en hoe vaak eet je dit? Bouw het geleidelijk af in een aantal dagen/weken, zodat je aan een minder zoete smaak kan wennen. Dat werkt echt!” Hoe je een suikerverslaving herkent en wat je ertegen kunt doen, lees je hier.

Tot slot heeft Pauline nog één advies: “Wees niet te streng voor jezelf. Als je hoofdmaaltijden gevarieerd, lekker en gezond zijn en zo min mogelijk bewerkte koolhydraten bevatten, dan kun je gerust een keer een stukje chocolade of appeltaart eten.”

Bron: Eetmevrouw, Voedingscentrum, Trouw